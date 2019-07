Abandon de Thibaut Pinot sur le Tour de France: la tristesse des francs-comtois

Il a donc abandonné. Thibaut Pinot, s'est arrêtée au kilomètre 43, victime d'une lésion musculaire à la cuisse lors de la 19e étape et alors qu'il était encore en position de monter sur le podium. Ses larmes ont fait écho à la tristesse de nombreux francs-comtois sur les réseaux sociaux.

Franche-Comté, France

Sa tristesse et ses larmes ont fait le tour des réseaux sociaux en quelques secondes. D'autres l'ont vécu en direct. Thibaut Pinot a abandonné le Tour de Franc au début de la 19e étape, victime d'une lésion musculaire. "C'est pas possible. Oh là là que ces images font mal"ont ainsi commenté, dépités, les membres du CC Etupes qui s'étaient réunis à Mathay dans un magasin de vélos pour suivre l'étape.

Les membres du CC Etupes s'étaient réunis dans un magasin de vélo à Mathay © Radio France - Emilie Pou

Sur twitter, les messages ont afflué

D'autres ont tweeté, leur tristesse, leur admiration pour le champion. Comme ce supporter du FC Sochaux Montbéliard.

Même son ancien collègue, l'autre franc-comtois, Arthur Vichot, a fait part de son admiration, malgré la tristesse.

Au final, l'équipe Groupama-FDJ, l'équipe de Thibaut Pinot, a tenu à remercier justement le public pour tous les messages de soutien.