Adrien Petit : "c'était loin d'être gagné d'être sur le Tour de France"

2023 avait mal commencé pour Adrien Petit. Le "bison" avait lourdement chuté en janvier, au Challenge de Majorque. Bilan : une clavicule cassée et de longues semaines de rééducation d'entraînements adaptés. Il avait à peine repris la compétition fin mars qu'il tombe de nouveau dans la classique flandrienne "à travers la Flandre". Il s'en sort alors avec un os de la main fracturé. "C'est certain que c'était loin d'être gagné [sa participation au Tour de France], raconte le cycliste nordiste. La remise en route a été compliquée. j'ai l'habitude de faire énormément de jours de courses, je n'ai que 15, 20 jours de courses. C'est assez particulier mais j'ai réussi à retrouver des bonnes sensations au Tour de Suisse, la semaine dernière. J'espère qu'il y aura du coup de la fraîcheur en dernière semaine, ce qui est plus compliqué pour moi d'habitude".

Contrat prolongé jusqu'en 2025

Malgré cette première partie de saison galère, Adrien Petit a su montrer à l'équipe belge qu'il était indispensable. Il a donc vu son contrat être prolongé de deux saisons supplémentaires jusqu'en 2025. Une bonne nouvelle intervenue juste avant le départ de la Grande Boucle : "j'ai réussi à faire ma part de travail, d'être dans le groupe, montrer que j'étais plus ou moins important pour le groupe. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pris en compte ce début de saison avec toutes ces chutes pour ma prolongation de contrat mais plus ce que j'avais prouvé l'année dernière. J'ai travaillé plus sereinement dans l'approche du tour et ce sera de la même façon jusqu'à la fin de saison. Je vais pouvoir vraiment me concentrer sur le travail".

Un rôle d'équipier exemplaire

Sur le Tour, Adrien Petit aura un rôle d'équipier aux côtés de son leader, l'érythréen Biniam Girmay, vainqueur de Gand Wevelgem 2022 et d'une étape sur le Giro : "ce n'est pas que driver et faire le lead-out [avant le sprint final], c'est aussi tous les à-côtés pendant la course qu'on peut pas forcément voir, tous les à-côtés à l'hôtel, à table avec les mecs,... c'est plein de petits détails qui font qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe, pas de rivalités".