Adrien Petit revient de blessure : "Mon fil rouge, c'est d'être au départ de Paris-Roubaix !"

France Bleu Nord : Comment ça va, Adrien Petit, plus d'un mois après votre chute aux Baléares ?

Adrien Petit : "ça va mieux, ça suit son cours. ça n'a pas été simple au tout début, d'être immobile pendant 3 à 4 semaines. Les séances de kiné me font très bien évoluer et c'est une bonne chose. C'est l'une de mes chutes les plus douloureuses. Une fracture, on reprend une ou deux semaines après, les ligaments arrachés c'est plus long : en termes de douleur, je classe cette chute en premier ! Le moindre geste est une mission. Il faut compter 8 semaines pour que les ligaments soient fixes donc je n'ai pas trop le droit à l'erreur, de retomber dessus donc la seule appréhension, ce serait ça."

Comment on occupe ses journées ?

"J'ai eu de la chance qu'il y avait des courses de vélo à la télé, toute façon je ne pouvais pas faire grand-chose d'autres, j'ai scruté toutes les courses en Espagne et au Portugal mais ça fait 2 semaines maintenant que j'ai pu reprendre le sport, d'abord le vélo en intérieur puis les séances de kiné qui m'ont bien fait progresser, ça évolue plutôt bien. C'était assez frustrant cette chute quand on sait ce que je me suis mis comme charge tout l'hiver, j'avais fait énormément de stages (aux Canaries notamment), de kilomètres, de cols, de faire attention sur l'alimentation pour perdre du poids. On redémarre un peu de zéro même si j'ai fait attention pour ne pas prendre trop de poids".

Adrien Petit se prépare pour son entraînement dans l'Arrageois © Radio France - Stéphane Barbereau

Le bon côté, c'est que vous profitez de la famille, de la vie à la maison ?

"Oui, on relativise de cette manière. Normalement, c'est une période de l'année où je suis quasiment pas à la maison, je vois pas ma famille. Pour une fois, j'aurais bien profité de cette période où j'ai tous mes objectifs, c'est pas simple au début mais heureusement qu'il y avait la famille pour ne pas que penser vélo."

"J'espère reprendre les premières courses à la fin du mois, ce serait une bonne chose même si la condition sera pas optimale. Déjà, pouvoir remettre un dossard, se réimprégner du peloton, frotter, ce serait une bonne chose et puis essayer de retrouver le meilleur niveau pour l'enchaînement des courses jusqu'à fin avril".

Etre présent à Paris-Roubaix, c'est le grand objectif ?

"Oui, c'est sûr que c'est mon fil rouge depuis ma chute : essayer d'être au départ même si je sais que c'est un optimiste, que ça va pas être simple mais je n'ai pas tiré un trait dessus et je vais tout faire pour y être. C'est sûr que si je ressens encore des douleurs, que je suis à 60-70%, ça ne sert à rien de prendre le départ. On sait la difficulté de la course, déjà à 100% c'est pas simple. Si j'y vais, c'est que j'ai de meilleures sensations.

Adrien Petit, à l'arrivée de Paris-Roubaix en octobre 2021 © Radio France - Stéphane Barbereau

J'ai déjà fait 32 top 10 sur cette course donc y revenir et ne pas voir le premier secteur pavé, ça ne m'intéresse pas.

Comment vous allez compenser l'absence de courses flandriennes pour préparer un éventuel Paris-Roubaix ?

"C'est vrai qu'en amont on passe par des courses à étapes, des classiques de 250 kilomètres, on arrive, on est confiants et on sait qu'on a la distance dans les jambes et la force. Je vais essayer de reproduire le plus possible des efforts de ce type à l'entraînement, derrière moto conduite par mon papa qui est déjà dans les starting-blocks, avec, des longues sorties de 7 heures. ça sera un moment assez compliqué, où ça va être dur dans la tête de se mettre des charges comme çà, c'est forcément plus facile dans un peloton, tout seul dans la campagne c'est autre chose, mais c'est aussi une partie de notre métier. Si j'arrive à retrouver une condition comme çà à l'entraînement, ça sera une grande satisfaction.".