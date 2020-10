Tour d'Italie : le coureur d'AG2R La Mondiale Aurélien Paret-Peintre espère une victoire d'étape sur le Giro

24 ans, 19e place au général et surtout premier Français au classement du Giro : pour un premier grand tour, on a connu pire. Même si la fatigue commence à pointer le bout de son nez, le coureur d'AG2R La Mondiale Aurélien Paret-Peintre pédale bien depuis maintenant deux semaines et demi. Il se sent tellement bien qu'il garde dans un coin de sa tête la possibilité, pourquoi pas, de remporter une victoire sur ce Tour d'Italie 2020.

Deux étapes pour décrocher le Graal

Il reste encore quatre journées sur le Giro, deux sont réservées aux sprinters et aux spécialistes du contre-la-montre. En revanche, les étapes de jeudi et de samedi sont dans les cordes du grimpeur Aurélien Paret-Peintre. "Je vais essayer de me glisser dans une échappée, mais ce n'est pas facile. J'ai tenté le coup mercredi, je vais réessayer demain (ndlr : jeudi)."

Ce jeudi, c'est un gros morceau qui attend les coureurs pour la 18e étape : un passage par le massif des Dolomites et le col mythique du Stelvio (2758 mètres). La 20e étape (samedi) devait elle faire un crochet par la France, et le col de l'Izoard, c'est finalement annulé pour des raisons sanitaires. Mais pour Aurélien Paret-Peintre, ça n'a pas d'importance, qu'il gagne en France ou en Italie, la joie sera au rendez-vous.