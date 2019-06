Alejandro Valverde gagne la première étape, et donne le ton de la Route d'Occitanie

Saint-Geniez-d'Olt, France

Il était attendu, et il a répondu présent dès le premier jour. Avec son maillot arc-en-ciel de champion du monde, Alejandro Valverde (Movistar) s'est imposé ce jeudi après-midi, lors de la première étape de la Route d'Occitanie.

A Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac (Aveyron), l'Espagnol a été plus véloce que l'Irlandais Edward Dunbar (Ineos), au final de l'étape partie de Gignac (Hérault) à la mi-journée. Le Français Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) termine troisième.

Dans cette étape de baroudeurs, longue de 175,5 km (3072 m de dénivelé positif), le peloton a d'abord laissé se former une échappée de quatre coureurs avec les Français Loïc Chetout (Cofidis) et Mickaël Delage (FDJ-Groupama), l'Allemand Nikodemus Holler (Bike Aid) et le Tchèque Daniel Turek (Israel Cycling).

Parti dès le quatrième kilomètre, le quatuor a compté jusqu'à 7 minutes d'avance mais s'est fait rejoindre à 35 kilomètres de l'arrivée. L'équipe Movistar a ensuite accéléré la cadence, et seule une vingtaine de coureurs ont résisté dans le final.

Dans une configuration idéale, Alejandro Valverde n'a pas laissé passer l'occasion de frapper fort, en s'imposant d'entrée en haut de la côte d'Aubignac (4,3 km à 8%). L'Espagnol troque son maillot de champion du monde contre celui de leader de la Route d'Occitanie.

Vendredi, les 124 coureurs s'élanceront de Labruguière dans le Tarn pour rallier Martres-Tolosane en Haute-Garonne (187,7km), une étape promise aux sprinteurs.