Allier : Gannat ville départ du prochain Paris-Nice cycliste

Gannat, Allier, France

Le Bourbonnais, terre devenue incontournable pour le Paris-Nice cycliste depuis cinq ans. Les organisateurs de la course à étapes ont dévoilé le parcours de la 78e éditon ce mercredi matin à Versailles dans les Yvelines. Une nouvelle fois, le département de l'Allier sera mis à l'honneur. Après Varennes-sur-Allier en 2015, Commentry et Cusset en 2016 puis Moulins-Yzeure et Vichy l'an dernier, c'est au tour de Gannat d'accueillir l'ancienne course au soleil. Elle s'élancera de Plaisir (Yveliens) le dimanche 8 mars pour arriver à Nice le 15.

Dans l'intervalle donc, les coureurs partiront de Gannat le 12 mars à l'occasion de la 5e étape qui les mènera à La Côte-Saint-André dans le Nord Isère après 227 km de course, la plus longue de l'édition 2020. L'étape bourbonnaise traversera la ville de Saint-Yorre, empruntera la côte de Busset classée en 2e catégorie, puis celle de Cheval Rigon (3e catégorie) sur la commune de Ferrières-sur-Sichon. Enfin, le peloton quittera le département de l'Allier par le col du Beau Louis pour traverser la Loire.

Le parcours de la 5e étape qui partira de Gannat (Allier) - ©ParisNice

Cette 78e édition sera l'occasion d'un nouveau grand bain de foule pour Julian Alaphilippe, puisque le départ de la 4e étape sera donnée à Saint-Amand-Montrond (Cher), sa ville natale, avant de pédaler sur ses terres bourbonnaises d'adoption.