Alpes Grésivaudan Classic : la 2e édition le dimanche 4 juin, une répétition avant le Tour de France Femmes

Alpes Grésivaudan Classic 2023 : la 2e édition de la course féminine se tient entre Le Versoud et Crolles

La deuxième édition de la course cycliste féminine Alpes Grésivaudan Classic se tient en Isère, entre Le Versoud et Crolles dans les massifs de Chartreuse et de Belledonne, en passant par la vallée du Grésivaudan. Cette course féminine compte 18 équipes internationales dont la moitié sont françaises.

Lors de la première édition de l'Alpes Grésivaudan Classic en 2022, ce n'est autre que la championne de France en titre Evita Muzic (FDJ-Suez-Futuroscope) qui l'a emporté. Cette année, l'épreuve est ajoutée au calendrier de la Coupe de France FDJ Elites Femmes et est promue en classe 1-UCI.

Un parcours de montagne

Le parcours montagneux prend la forme d'une répétition générale avant le 2e Tour de France Femmes 2023 , ces huit étapes dans le Massif central et le Sud-Ouest, du 23 au 30 juillet. Cet Alpes Grésivaudan Classic compte cinq difficultés majeures, de catégorie 1 et 2, sur un parcours de 128,1 km, avec un dénivelé positif de 3213 mètres. Le peloton va s'élancer à 11h30 depuis Crolles, pour une arrivée attendue entre 15h30 et 16h15 à Crolles selon la vitesse du peloton.

Le profil de l'étape

KM 13 - Col des Ayes

- Col des Ayes KM 22,9 - Col du Barioz

Col du Barioz KM 38,6 - Côte du Moutaret

Côte du Moutaret KM 70,3 - Côte des Petites-Roches

Côte des Petites-Roches KM 91,1 - Premier passage sur la ligne d'arrivée à Crolles

Le tracé l'étape

La fiche routière et les horaires de l'étape

Les 18 équipes engagées

Cofidis Women Team (France)

Saint-Michel Auber 93 (France)

Stade Rochelais Charente-Maritime (France)

Team Abadie - CC Le Boulou (France)

Team Grand-Est Kumogi La Fabrique (France)

AWOL O'Shea (Royaume-Uni)

Be Pink (Italie)

BTC City Ljubljana Scott (Slovénie)

Cynisca Cycling (États-Unis)

Hess Cycling Team (Luxembourg)

Israël Premier Tech - Roland Development (Suisse)

Maxx-Solar Rose Women Racing (Allemagne)

WCC Team (équipe internationale UCI)

Team Féminin Chambéry (France)

Lyon Sprint Evolution (France)

France Elite (France)

Région Sud-PACA (France)

WV Schijndel (Pays-Bas)

