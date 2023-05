Alpes Isère Tour 2023 : découvrez l'étape 1, Charvieu-Chavagneux > Charvieu-Chavagneux

La première étape de l' Alpes Isère Tour 2023 se tient le mercredi 24 mai et aura, comme l'an passé , pour départ et arrivée Charvieu-Chavagneux au terme d'un tracé de 145,9 km. Au total, ce parcours dans le Nord-Isère ne réserve pas trop difficultés pour les coureurs qui termineront sur un circuit en passant trois fois sur la ligne d'arrivée. Cette année, la 32e édition de l'Alpes Isère Tour compte cinq étapes en cinq jours de course jusqu'au 28 mai, un cumul de 809,5 km et 23 équipes au départ. Le peloton va s'élancer à 14 heures, l'arrivée est prévue entre 17 heures et 17h30 selon la vitesse du peloton.

Le profil de la première étape

KM 27,2 - Côte de l'étang de Ry

- Côte de l'étang de Ry KM 57,7 - Saint-Victor-de-Morestel (sprint)

Saint-Victor-de-Morestel (sprint) KM 72,1 - Buvin, Les Avenières (sprint en or)

Buvin, Les Avenières (sprint en or) KM 80,7 - Côte de Dolomieu

Côte de Dolomieu KM 97,8 - Côte de Saint-Chef-en-Dauphiné

Côte de Saint-Chef-en-Dauphiné KM 115,7 - Saint-Marcel-Bel-Accueil (sprint)

Saint-Marcel-Bel-Accueil (sprint) KM 131,5 - Premier passage sur la ligne d'arrivée

Premier passage sur la ligne d'arrivée KM 137, 9 - Deuxième passage sur la ligne d'arrivée

Deuxième passage sur la ligne d'arrivée KM 145,9 - Troisième passage sur la ligne d'arrivée

- - Alpes Isère Tour

Le tracé de la première étape

- - Alpes Isère Tour

La fiche routière et les horaires de la première étape

- - -

Les cinq étapes de l'Alpes Isère Tour 2022

Mercredi 24 mai - Charvieu-Chavagneux > Charvieu-Chavagneux (145,9 km)

Charvieu-Chavagneux > Charvieu-Chavagneux (145,9 km) Jeudi 25 mai - Saint-André-le-Gaz > Four (144,8 km)

Saint-André-le-Gaz > Four (144,8 km) Vendredi 26 mai - Aéroport Lyon-Saint-Exupéry > Colombier-Saugnieu (145,9 km)

Aéroport Lyon-Saint-Exupéry > Colombier-Saugnieu (145,9 km) Samedi 27 mai - Monsteroux-Milieu > Saint-Maurice-l'Exil (182,8 km)

Monsteroux-Milieu > Saint-Maurice-l'Exil (182,8 km) Dimanche 28 mai - Saint-Thibaud-de-Couz > Saint-Pierre-de-Chartreuse (133,1 km)

- - Alpes Isère Tour

Les 23 équipes engagées

Groupama FDJ (France)

Israel Cycling Academy (Israël)

Trinity Racing (Royaume-Uni)

Jumbo-Visma (Pays-Bas)

Metec-Solarwatt p/b Mantel (Pays-Bas)

Elkov-Kasper (République Tchèque)

Alpecin-Deceuninck (Belgique)

DSM (Pays-Bas)

Uno-X Dare (Norvège)

CIC-U Nantes Atlantique (France)

Hagens Berman Aexon (États-Unis)

Lotto Dstny (Belgique)

Q36.5 Continental Cycling Team (Italie)

Soudal Quick-Step (Belgique)

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè (Italie)

Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme (France)

EC Saint-Étienne Loire (France)

Bourg en Bresse Ain Cyclisme (France)

Vélo Club Villefranche Beaujolais (France)

AG2R Citroën U23 Chambéry Cyclisme Formation (France)

Vélo Club Vaulx-en-Velin (France)

Hexagone - Corbas Lyon Métropole (France)

Auvergne-Rhône-Alpes (France)

Les maillots

🟡 Maillot jaune : leader au classement général

🔵 Maillot bleu : meilleur sprinteur

🟢 Maillot vert : leader au classement par points

⚪ Maillot blanc : meilleur jeune, moins de 23 ans

🟣 Maillot violet : meilleur grimpeur

🔴 Maillot rouge : meilleur combatif

- - Alpes Isère Tour

