Alpes Isère Tour 2023 : découvrez l'étape 3, Aéroport Lyon-Saint-Exupéry > Colombier-Saugnieu

La troisième étape de l' Alpes Isère Tour 2023 se tient vendredi 26 mai encore en Nord-Isère entre l'aéroport de Lyon-Saint-Éxupéry et Colombier-Saugnieu au terme d'un tracé de 174,5 km. Le parcours du jour devrait faire la part belle aux rouleurs et sprinteurs. Cette année, la 32e édition de l'Alpes Isère Tour compte cinq étapes en cinq jours de course jusqu'au 28 mai, un cumul de 809,5 km et 23 équipes au départ. Le peloton va s'élancer à 12 heures, l'arrivée est prévue entre 16 heures et 16h30 selon la vitesse du peloton

Le profil de la troisième étape

KM 14,9 - Côte de Grenay

- Côte de Grenay KM 42,6 - Côte de Bel Air

Côte de Bel Air KM 80,2 - Janneyrias (sprint)

Janneyrias (sprint) KM 87,1 - Colombier-Saugnieu (sprint en or)

Colombier-Saugnieu (sprint en or) KM 102,3 - Côte de Grenay

Côte de Grenay KM 112 - Sprint

Sprint KM 130 - Côte de Bel Air

Le tracé de la troisième étape

La fiche routière et les horaires de la troisième étape

Les cinq étapes de l'Alpes Isère Tour 2022

Les 23 équipes engagées

Groupama FDJ (France)

Israel Cycling Academy (Israël)

Trinity Racing (Royaume-Uni)

Jumbo-Visma (Pays-Bas)

Metec-Solarwatt p/b Mantel (Pays-Bas)

Elkov-Kasper (République Tchèque)

Alpecin-Deceuninck (Belgique)

DSM (Pays-Bas)

Uno-X Dare (Norvège)

CIC-U Nantes Atlantique (France)

Hagens Berman Aexon (États-Unis)

Lotto Dstny (Belgique)

Q36.5 Continental Cycling Team (Italie)

Soudal Quick-Step (Belgique)

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè (Italie)

Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme (France)

EC Saint-Étienne Loire (France)

Bourg en Bresse Ain Cyclisme (France)

Vélo Club Villefranche Beaujolais (France)

AG2R Citroën U23 Chambéry Cyclisme Formation (France)

Vélo Club Vaulx-en-Velin (France)

Hexagone - Corbas Lyon Métropole (France)

Auvergne-Rhône-Alpes (France)

Les maillots

🟡 Maillot jaune : leader au classement général

🔵 Maillot bleu : meilleur sprinteur

🟢 Maillot vert : leader au classement par points

⚪ Maillot blanc : meilleur jeune, moins de 23 ans

🟣 Maillot violet : meilleur grimpeur

🔴 Maillot rouge : meilleur combatif

Suivre l'Alpes Isère Tour