Alsace : quatre cyclistes pros en 2022 et de belles promesses pour l'avenir

Depuis la retraite de Christophe Kern (et celle de Thomas Voeckler, à la fois Alsacien, Martiniquais et Vendéen), Hugo Hofstetter se sentait bien seul dans les pelotons internationaux. Le Sundgauvien, qui entamera en 2022 sa septième saison professionnelle (dans une nouvelle équipe Arkea Samsic), ne sera plus le seul Alsacien à batailler avec les meilleurs.

Quatre Alsaciens pros en 2022

À 22 ans, Axel Zinglé (originaire de Landser, dans le Sundgau aussi) et Antoine Raugel (qui a grandi à Hohatzheim, près de Brumath) ont tous les deux décroché un contrat pour la saison prochaine dans des équipes de l'UCI World Tour, c'est à dire le plus haut niveau du cyclisme. Axel Zinglé a signé à Cofidis et Antoine Raugel chez AG2R.

Ancien VTTiste, Axel Zinglé a notamment brillé en 2020 en remportant plusieurs courses chez les amateurs. Il a même été remplaçant en équipe de France seniors lors du récent mondial remporté par Julian Alaphippe. Antoine Raugel, formé au Vélo club d'Eckwersheim, a lui aussi participé à ces championnats du monde dans la catégorie espoirs.

D'autres talents émergent comme le Colmarien Pierre Gautherat (qui a débuté à Buhl) et Léo Kraemer (originaire d'Obermodern, formé à Haguenau). Ils ont également disputé les mondiaux cet automne en juniors cette fois. Mais ils sont tous les deux obligés de s'exiler l'année prochaine à Dijon, car il n'y a pas en Alsace d'équipe suffisamment forte pour les accueillir et leur offrir un plateau de courses pour les faire progresser.

Bientôt plusieurs Alsaciens sur le Tour de France ?

Même s'ils ont encore tout à prouver au plus haut niveau, difficile d'expliquer l'émergence de cette génération dorée. Si ce n'est la qualité de la formation alsacienne et une émulation entre ces coureurs qui se connaissent et s'affrontent depuis de longues années. S'ils poursuivent leur progression, on pourrait les voir un jour sur les routes du Tour.

Hugo Hofstetter est le dernier Alsacien à avoir disputé la Grande Boucle en septembre 2020, avec l'équipe Israël Start Up Nation.