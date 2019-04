Amstel Gold Race : le Montluçonnais Julian Alaphilippe peut s'en mordre les doigts

Montluçon, Allier, France

Vainqueur de la Flèche Brabançonne mercredi dernier Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus)avait désigné son dauphin Julian Alaphilippe (Quick Step) comme son principal adversaire sur cette édition 2019 de l'Amstel Gold Race (aux Pays-Bas). Mais le champion des Pays-Bas était loin d'imaginer que le Bourbonnais serait le grand perdant de la journée. Et pourtant la victoire lui tendait les bras.

Alaphilippe et Fuglsang se neutralisent

L'Auvergnat, en forme ascendante après un break consécutif à une chute au Tour du Pays basque, a commencé à secouer le cocotier et fait exposer le peloton à 36 kilomètres de l'arrivée à Valkenburg. Seul Jakob Fuglsang (Astana) a pu suivre le rythme du Montluçonnais. On s'acheminait vers un duel au sprint et une revanche de la Strade Bianche (remporté par Alaphilippe devant le Danois), mais à force de temporiser pour ne pas faire tout le boulot pour l'autre, le duo a fini par se faire croquer dans les derniers hectomètres par un groupe de chasseurs, dont Romain Bardet, venu se tester après sa grosse gamelle sur le Tour de Catalogne.

QUEL FINISH TERRIBLE POUR JULIAN ALAPHILIPPE !!! Le Français s'écroule dans le dernier kilomètre pour terminer quatrième et voir Mathieu van der Poel s'imposer à domicile ! 😲👏🚴‍♂️ #AmstelGoldRacepic.twitter.com/UsZLgrWFFq — France•tv sport (@francetvsport) April 21, 2019

Revanche sur les Ardennaises ?

Un scénario inespéré pour Mathieu Van der Poel qui a donc réglé le sprint devant Simon Clarke et le peu coopératif Jakob Fuglsang. Julian Alaphilippe doit se contenter de la 4e place. Romain Bardet terminant à une prometteuse 9e place au contact des meilleurs. Les deux Auvergnats auront l'occasion de prendre leur revanche dès mercredi sur La Flèche Wallonne, puis dimanche prochain sur Liège-Bastogne-Liège. L'objectif numéro 1 d'Alaphilippe.