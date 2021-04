Amstel Gold Race : une sixième place pour le cycliste berrichon Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. Le cycliste berrichon a encore montré quelques limites sur le plan physique, ce dimanche lors de l'Amstel Gold Race. Pour cette première classique ardennaise de la saison, Alaphilippe a terminé à la sixième place à seulement deux secondes du vainqueur, le Belge Wout Van Aert. Si près mais si loin en même temps. Ce n'est que dans le dernier kilomètre que le trio de tête a vu le peloton revenir à la charge mais sans pouvoir disputer la victoire.

Avant son arrivée sur l'Amstel Gold Race, Julian Alaphilippe expliquait s'être bien reposé après une première partie de saison fatigante. Mais sur les routes, ses attaques et son coup de pédale ont encore un peu manqué de tranchant. Rien d'alarmant : le cycliste berrichon reste en embuscade. Il aura peut-être plus de réussite mercredi pour la Flèche Wallonne, course remportée en 2018 et 2019 par Alaphilippe.