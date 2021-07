André Darrigade, sur le Tour 1959 : "à Saint-Gaudens, première fois que je gagne une étape de montagne !"

Le Tour de France fait son grand retour à Saint-Gaudens, ce mercredi 13 juillet. Le peloton s'élance du Pas-de-la-Case, en Andorre, pour rejoindre ensuite la capitale du Comminges, après 169 km de course. Saint-Gaudens n'a pas connu d'arrivée d'étape depuis 1999 ! Et pourtant, la capitale du Comminges a marqué l'histoire de la Grande Boucle. Notamment en 1959, avec la victoire du Landais André Darrigade, roi du sprint à l'époque. Une étape très particulière pour lui, parmi les 22 gagnées qui figurent à son palmarès.

Il faut dire qu'il s'agissait d'une étape de montagne, entre Bagnères-de-Bigorre et Saint-Gaudens, pas vraiment taillée pour les sprinteurs, qui règnent souvent sur le plat. Mais Darrigade avait réussi à s'accrocher dans l'échappée du jour, et avait gagné dans la montée finale, devant les gradins du circuit du Comminges, là même où sera jugée l'arrivée ce 13 juillet. André Darrigade, 92 ans, s'en souvient comme si c'était hier.

André Darrigade, 1959 et Saint-Gaudens, ça vous rappelle quoi ?

Un très bon souvenir, parce que c'est la seule étape de montagne que j'ai gagné dans ma carrière ! Et c'est aussi la seule étape où on m'a préparé le sprint. Je suis arrivé dans un groupe avec tous les grimpeurs. Il y avait dans l'équipe de France Roger Rivière, Jacques Anquetil, Louison Bobet... Et Roger Rivière, avant la montée de la dernière côte, m'a dit : "Dédé, prends ma roue, je t'emmène jusqu'au pied de la bosse !". Il a roulé les 3-4 derniers kilomètres à fond jusqu'au pied de la côte, comme prévu. C'est la seule fois où j'ai été emmené au sprint comme ça.

C'est la première fois que je passe la ligne avec les deux bras levés !

Je connaissais bien l'arrivée parce que j'avais déjà couru sur le circuit du Comminges. Et là, je suis parti en tête avec un braquet moyen, très moyen, et j'ai mis tout le monde à dix mètres ! Ce jour là, c'est la première fois que je passe la ligne avec les deux bras levés !

Vous gagnez très facilement !

Oui, et je gagne le jour des vingt ans de ma femme ! C'est un très bon souvenir...

Mais comment, vous, le roi du sprint, avez-vous pu gagner cette étape de montagne ?

Il n'y avait pas les grands, grands cols. Seulement ceux qui montaient à environ 1.500, 1.600 mètres d'altitude. On a fait le col d'Aspin, puis le col de Peyresourde. Et alors je m'étais dit : "Oh la la, il faut que tu t'accroches", parce que je grimpais bien les cols jusqu'à 1.500 mètres. Par exemple dans le Tourmalet, je montais bien jusqu'à La Mongie, puis après, terminé.

Et là, je me suis accroché dans Aspin, puis Peyresourde. J'ai été décroché un peu avant les sommets, puis je suis revenu chaque fois dans la descente. En arrivant à Saint-Gaudens, on était une vingtaine. Il y avait Charly Gaul, il y avait Federico Bahamontes... Et puis aussi des bons sprinteurs ! Louison Bobet fait troisième... Je gagne devant Gérard Saint, Louison Bobet, puis Jacques Anquetil.

André Darrigade : "c'est la première fois que je gagne avec les deux bras levés !" Copier

Vous connaissiez déjà le final, les gradins du circuit du Comminges, cette arrivée si particulière ?

Oui, j'y avais déjà couru derrière Derny (engin motorisé), une année. Il y avait Ferdi Kübler et tout ça. C'était un critérium. Et on montait la côte de l'arrivée. Donc à force, je l'avais répétée, et je connaissais bien. J'ai vu qu'il fallait pas mettre un braquet trop, trop gros. Je suis parti avec un braquet de 52x19, et j'ai mis tout le monde très loin ! (rires)

Quand on arrive là, avec ces gradins remplis de monde, ça fait quoi ?

Ca fait des frissons ! C'est une belle arrivée. Vous savez, c'est la même arrivée qu'à Châteaulin, où j'ai été champion de France en 1955 devant Louison Bobet. Sauf qu'à Châteaulin, ça ne monte pas. Mais ce sont les mêmes gradins. A Saint-Gaudens, oui je me souviens de la foule. C'était un beau moment. Et puis, c'est le sud-ouest !

Depuis, je suis repassé à Saint-Gaudens, surtout quand il n'y avait pas encore l'autoroute... on montait par cette côte, et on passait devant les gradins !