Andréa Vendrame gagne à Lacaune, les spectateurs heureux du retour du cyclisme

Andrea Vendrame est donc le premier leader de la Route d'Occitanie 2021. L'Italien de la formation AG2R-Citroën a réussi a franchir la ligne d'arrivée, ce jeudi 10 juin, avec quelques secondes d'avance sur le peloton qui revenait à ses trousses. Vendrame est en bonne forme, après avoir déjà gagné une étape le mois dernier sur le Tour d'Italie.

"C'est un garçon qui monte bien en puissance, et qui a un profil très intéressant, car il est rapide et il passe bien les bosses", souligne d'ailleurs son coéquipier Lilian Calmejane. Le Tarnais n'a d'ailleurs pas manqué de conseiller l'idéal sur la particularité des routes de son département. "Il aurait très bien pu attendre le sprint, mais il a choisi d'attaquer, et d'y aller en solitaire, c'est une belle victoire qu'il a là !", s'enthousiasme Calmejane.

Il faut dire que la première étape de cette Route d’Occitanie 2021 a été très animée. Comme on pouvait s’y attendre, le col de Fontfroide a fait des dégâts entre Cazouls-lès-Béziers et Lacaune. Le peloton s’est éparpillé en plusieurs morceaux, puis une échappée est allée jusqu’au bout, avant qu'Andrea Vendrame ne se détache en solitaire. Il résiste dans les derniers hectomètres au retour du peloton, et il passe la ligne avec 4 secondes d’avance.

Spectacteurs nombreux et heureux au col de Fontfroide

En tout cas, au col de Fontfroide, le public était là, pour voir passer les coureurs dans cette première difficulté de l'épreuve. Michel est notamment venu avec ses copains du club cycliste de Mazamet : "quand on est arrivés, je ne pensais pas voir autant de monde".

Les amoureux du vélo se sont retrouvés au col de Fontfroide. © Radio France - Mathieu Ferri

Pas très loin, Jocelyne et Gilbert sont eux arrivés d'un petit village près de Béziers. Jocelyne ne cache d'ailleurs pas que son mari était "en manque de vélo" ces derniers mois. Tous les deux se sont installés sur leurs chaises pliantes, au sommet du col, avec "un petit sandwich et une glacière". Des airs de Tour de France, et d'été, car avec la Route d'Occitanie, la vie reprend doucement. Comme un bol d'air après plus d'un an de crise sanitaire.