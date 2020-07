Annulation de l'édition 2020 de la course cycliste Paris-Bourges

Il n'y aura pas d'édition 2020 de la course cycliste Paris-Bourges. L'épreuve devait se disputer le 8 octobre prochain. Mais les organisateurs annoncent ce jeudi, sur Facebook, l'annulation de la course "en raison de la crise du coronavirus et du contexte économique actuel". "Beaucoup de nos partenaires ont été touchés par la crise liée au coronavirus et il était difficile pour eux de nous accompagner cette année", écrivent les organisateurs sur la page Facebook de l'événement.

Pincement au cœur

La 70e édition de Paris-Bourges se tiendra donc en 2021. Le cycliste berrichon Marc Sarreau, vainqueur de la course en 2019, a réagi sur Facebook. "Petit pincement au cœur en apprenant l'annulation de l'édition 2020. Courage aux organisateurs et bénévoles qui œuvrent pour la seule course professionnelle dans le Berry ! Et on se retrouve en 2021", écrit le coureur de l'équipe Groupama-FDJ.