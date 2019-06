Anthony Delaplace, 3e Manchois officiellement sélectionné pour le Tour de France

C'est une nouvelle que le cycliste manchois Anthony Delaplace a accueilli avec un ouf de soulagement. Après avoir été privé deux années de suite de participation au Tour de France, le coureur de Valognes sera bien au départ de la grande boucle dans 10 jours. Son équipe, Arkea-Samsic a communiqué ce lundi matin la liste des six premiers coureurs sélectionnés pour participer à la plus grande course à étape du monde.

Dans le rôle d'équipier modèle

Anthony Delaplace figure aux côtés de ses deux co-leaders, le sprinteur Andrei Greipel et le grimpeur Warren Barguil. Le Manchois compte jouer le rôle d'équipier modèle pour amener le sprinteur allemand vers des victoires d'étapes, et pour aider le grimpeur breton à viser le plus haut possible au classement général.

"C'est une vraie satisfaction pour moi", confie Anthony Delaplace. "Il y a deux ans, j'avais raté le tour suite à une blessure, mais l'an dernier, mon équipe ne m'avait pas sélectionné. Ca avait été difficile à vivre", concède le coureur professionnel avant d'ajouter, "dans le sport professionnel, il faut se remettre en question. _J'ai montré cette année que je méritais ma place sur le tour à travers mes bons résultats au printemps_".

Peut-être un 4e Manchois?

Anthony Delaplace va participer à son 7e tour de France. Il ne sera pas le seul Manchois puisque l'équipe AG2R a déjà annoncé les sélections de Mickaël Chérel et Benoît Cosnefroy. La Manche pourrait compter un 4e représentant en la personne d'Amaël Moinard. Le coéquipier d'Anthony Delaplace chez Arkea-Samsic devrait être fixé sur son sort après les championnats de France à la fin de la semaine.