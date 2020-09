Anthony Perez de retour sur le vélo "dans six semaines"

Après le choc, un lent rétablissement qui commence pour Anthony Perez. Le coureur toulousain a lourdement chuté lundi 31 août sur la troisième étape du Tour de France entre Nice et Sisteron. Des blessures trop importantes pour continuer la course. Après une crevaison, le coureur de la Cofidis avait percuté une voiture de directeur sportif par l'arrière, alors qu'il tentait de réintégrer le peloton.

Anthony Perez est actuellement soigné à l'hôpital de Digne (Alpes-de-Haute-Provence), où il a été transporté après sa chute, et où ses blessures ont été examinées plus précisément. Il n'a pas de clavicule cassée, comme on le soupçonnait dans un premier temps. Mais les blessures restent impressionnants selon son équipe, qui indique sur son compte Twitter que le Toulousain a deux côtes fracturées, un pneumothorax, trois points au genou et 12 dans le dos.

Je vais rentrer à la maison d'ici deux jours et revoir ma famille

Anthony Perez devrait rester encore un peu à Digne, puis devrait revenir chez lui à Tournefeuille d'ici jeudi pour se remettre : "je vais rentrer à la maison d'ici deux jours et revoir ma famille". Le puncheur toulousain, un battant, estime qu'il pourra être de retour sur le vélo dans "six semaines".