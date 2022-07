Anthony Perez, un Toulousain très attendu dimanche sur les routes du Tour de France

Alors que le Tour de France arrive dimanche dans notre région ex-Midi-Pyrénées, Anthony Perez, l'un des deux régionaux de l'étape avec le Tarnais Benjamin Thomas, est très attendu et devrait à nouveau se porter à l'attaque, aux plus grand bonheur des suiveurs.

C'est l'un des animateurs de cette première partie de Tour de France. Alors que le Tour arrive dans notre région ex-Midi-Pyrénées ce weekend, Anthony Perez, l'un des deux régionaux de l'étape avec Benjamin Thomas, est très attendu. Dimanche, le peloton arrive par l'Aveyron avec une 15e étape au départ de Rodez. 202,5 kms jusqu'à Carcassonne en passant par le Tarn et la Haute-Garonne.

Et il y a de fortes chances donc qu'on revoit à l'avant de la course le Toulousain de l'équipe Cofidis, vainqueur du prix de la combativité sur la 4e étape du Tour entre Dunkerque et Calais, et en tête de la course jeudi, échappé seul dans le col du Galibier. 78e au général, Anthony Perez aura à cœur de briller sur ses terres, devant sa famille et ses amis. Son père Juan et sa sœur Sophie y croient mais...

"On ne peut pas savoir. Le soir, il me dit : "je suis mort". Et lendemain il va attaquer", sourit son père. Sa sœur poursuit. "Souvent, il essaie de rester devant ou de se montrer parce qu'il est dans sa région. Vous allez le voir, ne vous inquiétez pas. Il vit sa vie comme il l'entend. C'est Anthony. C'est pas parce que c'est mon frère que je dis ça mais c'est quelqu'un de très agréable. Il est très accessible, et c'est pas donné à tout le monde."

Le rêve d'un grand-père et d'un père

La famille Perez sera présente à Carcassonne dimanche pour l'encourager. Le vélo fait partie depuis longtemps de la famille, et Anthony a comme qui dirait réalisé le rêve d'un grand-père andalou fou de vélo, et d'un papa à deux doigts de passer pro. Avant même de pédaler, Anthony était déjà sur un vélo, se souvient Sophie. "Maman passait sa vie sur son vélo pour aller travailler, pour faire les courses. Et Anthony, déjà petit, était tout le temps dans le siège derrière."

Fan du coureur allemand Yann Ulrich, Anthony Perez commence à 8 - 9 ans avec son voisin Morad. Pourtant, son papa Juan, a bien tenté de le dissuader. "Depuis qu'il était petit, il voulait en faire son métier. Et moi je savais que ce n'était pas facile. Un jour, j'ai voulu le dégouter. Je lui ai fait faire 80 bornes derrière moi. Il est rentré et il a dit à sa mère : "C'est bon, je suis décidé". Et sa mère l'encourageait, tonnerre."

Première licence à Saint-Alban, puis Villemur, Aix-en-Provence en passant par le Creps de Toulouse, avant de passer professionnel chez Cofidis. Anthony Perez fait aujourd'hui la fierté de toute la famille. Et de son petit neveu Lorenzo, 9 ans. "L'étape ou il a fait 160 kilomètres devant, on était tristes mais il a fait quand même une bonne étape. Je suis son plus grand supporter et fier de l'avoir comme tonton. On est impatient qu'il gagne."

Le rêve pour le coureur de 31 ans, ce serait une première victoire d'étape pour son 5e Tour de France dimanche sur ses terres.

La course est à vivre sur France Bleu Occitanie, avec toutes les arrivées d'étapes en direct mais aussi une première émission spéciale dimanche entre 11h et midi depuis Rodez.