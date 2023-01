Le Toulousain Anthony Perez veut décrocher le "Graal" en 2023 : gagner une étape du Tour de France

Bientôt le début de saison (enfin !) pour Anthony Perez. Le grimpeur toulousain de la Cofidis fait sa première course en France ce week-end, sur le Grand Prix La Marseillaise. En 2023, il épaulera son leader Guillaume Martin sur les grandes courses, mais il tentera aussi de réaliser son objectif personnel : gagner enfin une étape sur le Tour de France.

ⓘ Publicité

Ces dernières années sur la Grande Boucle, il a essayé, sans succès, mais il s'est montré particulièrement volontaire. Il était dans l'échappée en 2019, alors que le Tour arrivait à Toulouse . Après une terrible chute et un abandon en 2020, il avait été élu combatif du jour le 14 juillet 2021, lors de l'étape pyrénéenne du col du Portet . Rebelote en 2022, où il est désigné combatif lors de la quatrième étape entre Dunkerque et Calais.

Quelques jours avant de lancer dans la saison 2023, Anthony Perez a répondu aux questions de France Bleu Occitanie. Outre le rêve de lever les bras sur le Tour, le coéquipier du Tarnais Benjamin Thomas essayera d'être actif sur les courses du début de saison.

France Bleu Occirtanie : Comment avez-vous géré l'intersaison ?

Anthony Perez : J'ai fait une petite coupure de trois semaines après une saison assez chargée, avec deux grands Tours (Italie et France) et 80 jours de course. Donc voilà, j'ai fait trois semaines sans vélo. D'habitude, je faisais quatre voire cinq semaines. Mais cette année, j'avais pris le pari de faire un peu moins parce que j'ai déménagé dans le Tarn-et-Garonne. Nouvelles routes d'entraînement sur Montauban, avec plus de relief et des paysages à découvrir. Donc j'avais hâte de reprendre !

Du coup, j'ai repris un peu plus tôt et au final, c'était pas mal et j'ai retrouvé une condition correcte après un mois de vélo. J'ai fait un stage déjà en décembre, et on est reparti en stage en janvier en Espagne. Ma condition est bonne. Donc j'espère que je ferai un bon petit début de saison comme j'aime le faire, toujours.

Pourquoi avoir choisi le Tarn-et-Garonne ?

Déjà, j'ai plus de bosses. J'ai des petits cols de vingt minutes que je n'avais pas sur Toulouse, où je n'avais que des bosses entre trois et quatre minutes. Donc là, je peux développer un peu plus mes qualités de grimpeur et c'est appréciable. Je n'ai pas besoin de partir en stage pour pouvoir redevenir un bon grimpeur. Là, je peux l'être en travaillant à la maison et du coup, c'est un plaisir.

Quel est votre programme du début de saison ?

Il va un peu changer par rapport à l'année dernière. Je vais faire les courses en France au début de saison. Le Grand Prix La Marseillaise (29 janvier), puis l'Etoile de Bessèges (1-5 février) et le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Des courses que j'apprécie. Ensuite, je vais me diriger sur Paris-Nice où je serai sur mon premier objectif de la saison en terme de pic de forme. Et évidemment j'épaulerai mon leader. Il y a un bon contre-la-montre par équipes, donc des belles choses à faire.

Je participerai ensuite à quelques épreuves de Coupe de France, puis direction les courses ardennaises. Là aussi ça sera un gros gros, deuxième objectif. Puis je partirai sur le Tour de Romandie qui sera une nouveauté pour moi. Mais c'est cool de découvrir cette course. En tout cas, je suis sur un programme très français cette année.

Et ensuite, le Tour de France ?

Après ça sera le Critérium du Dauphiné, les championnats de France (route et chrono) et oui, le Tour de France. On verra en fonction de la forme et de la sélection de l'équipe Cofidis le moment venu. Mais bon, pour l'instant, je dois le courir.

Évidemment, mon objectif reste une étape sur le Tour de France. C'est mon "Graal". Donc c'est après ça que je courrai, je pense, toute ma carrière. Et j'espère réussir un jour à décrocher le Graal.