C'était la troisième fois (2013, 2017 et 2018) que François Pervis disputait l'épreuve de la vitesse par équipes à des championnats du Monde. Et pour la troisième fois, le Mayennais a décroché le bronze. C'est mieux que rien mais il manque toujours au pistard de Villiers-Charlemagne ce titre mondial dans cet exercice collectif.

Lors des qualifications, les Français ont réalisé le deuxième temps avec François Pervis comme démarreur, Sébastien Vigier en relayeur et Quentin Lafargue en finisseur. Lors du tour suivant, la France est opposé au Japon. Mais les Japonais sont disqualifiés suite à un second faux-départ. Les Bleus sont donc qualifiés pour l'une des finales. Ils signent alors le quatrième chrono derrière les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Russie. C'est donc une place en petite finale, celle qui attribue la médaille de bronze. Dans cette troisième manche de la soirée, François Pervis et ses équipiers dominent la Russie de deux dixièmes et obtiennent ainsi leur place sur le podium.

En finale, ce sont les Néerlandais, à domicile, qui ont dominé les Britanniques emmenés par la star Jason Kenny.

Une 17e médaille mondiale !

Le septuple champion du monde va devoir attendre les prochains jours pour essayer de s'emparer d'un huitième maillot arc-en-ciel. Mais ce nouveau podium représente la 17e médaille à des championnats du Monde (dont 14 en individuel) pour François Pervis.

Ce jeudi, le pistard de Laval Cyclisme va disputer le tournoi de keirin. L'an passé, Pervis avait été sévèrement déclassé en demi-finale. Il espère prendre sa revanche dans cette discipline toujours aléatoire et qui peut réserver beaucoup de surprises.