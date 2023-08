Après 17 années chez les pros, Mikaël Chérel raccroche le vélo

C'est par une vidéo tournée chez lui en compagnie de son épouse et de ses enfants que le coureur cycliste manchois Mikaël Chérel a annoncé ce jeudi sur le site de son équipe AG2R Citroën, sa décision de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Une fin de saison qui arrivera vite puisque le coureur de 37 ans, n'a plus au calendrier que la Polynormande dans le Sud-Manche ce dimanche, et la Vuelta à partir de la fin août.

ⓘ Publicité

"C'est une décision murement réfléchie", souligne Mikaël Chérel, joint par France Bleu Cotentin. "Après le Giro qui s'est mal terminé pour moi à cause d'un virus, j'ai pris le temps pour prendre ma décision. Je ne voulais pas la prendre dans un contexte de déception. Mon équipe m'a laissé le temps et avec mes proches, j'ai estimé qu'à 37 ans, il était temps de passer à autre chose et de laisser la place aux jeunes".

Mikaël Cherel met un terme à sa carrière après 16 ans chez les professionnels - AG2R CITROËN TEAM

Des bons souvenirs et un regret

C'est donc sans regrets que Mikaël Chérel tire un trait sur 17 années passées au sein du peloton professionnel, d'abord sous les couleurs de la Française des Jeux, avant de rejoindre l'équipe AG2R La Mondiale. C'est avec cette équipe à laquelle il est resté fidèle durant 12 saisons, qu'il a vécu les moments les plus forts de sa carrière, avec le podium par équipe sur le tour de France en 2014, mais aussi une relation très forte avec son leader Romain Bardet qu'il a souvent épaulé pour lui permettre de briller en course. Il aurait aimé connaître, lui-même, l'euphorie de la victoire, d'où un regret, celui de ne pas avoir réussi à remporter un sprint en 2011 sur le tour de Romandie.

Une reconversion qui se dessine

A 37 ans, c'est une nouvelle carrière que doit construire le Manchois. "Dès le mois d'octobre, j'entamerai à Limoges un cursus en deux ans au centre de droit et d'économie du sport dans le but d'entamer une carrière dans le management sportif, dans le monde du vélo". Mais avant cela, il reste deux courses à celui qui est encore pro dont la Polynormande dans le Sud Manche. Une course qu'il n'a plus couru depuis plusieurs années après l'avoir remporté chez les cadets. "Avec ma famille et mes amis qui seront présents, il y aura forcément beaucoup d'émotion dimanche".