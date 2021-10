Après deux ans d'absence, le Tour de Vendée cycliste fait son retour

200 kilomètres entre Les Herbiers et La Roche-sur-Yon. Voilà en résumé le parcours du Tour de Vendée cycliste, version 2021. En raison de la pandémie de coronavirus, l'an passé, la course n'avait pu avoir lieu. Cette année, 140 coureurs et 19 équipes sont annoncés pour ce rendez-vous inscrit au calendrier de la Coupe de France et celui de l'Union Cycliste Internationale. Parmi les coureurs, on peut citer Lilian Calmejane d'AG2R Citroën ou le Norvégien Edvald Boasson Hagen, onze participations au Tour de France, vainqueur d'étape en 2017 et membre de l'équipe vendéenne Total DirectEnergie.

Le parcours

Pour voir les coureurs, vous pouvez aller aux Herbiers, d'où sera donné le départ fictif sera à 13h21 devant la mairie. Les fans pourront approcher les coureurs bien avant, dès 11h14. C'est après 9 kilomètres, à Saint-Mars-la-Réorthe que sera donné le départ officiel. Les coureurs feront une boucle de 27 kilomètres avant de repasser par Les Herbiers peu après 14h. Coté circulation et stationnement, cela s'annonce compliqué. La course passera ensuite par Vendrennes, Mouchamps, Saint-Hilaire-le-Vouhis puis Chantonnay. Ensuite, ce sera Thorigny, La Ferrière, Dompierre-sur-Yon et La Roche-sur-Yon, pour une arrivée prévue vers 18h30. Les coureurs feront quatre boucles autour du Moulin Papon, avant l'arrivée Boulevard d'Eylau. Tout le secteur sera fermé à la circulation jusqu'à 20h.