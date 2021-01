Après dix années dans le peloton professionnel, le Mayennais Arnaud Courteille tourne la page

Cette nouvelle année est synonyme de changement pour Arnaud Courteille. Après dix années chez les professionnels, le coureur cycliste a pris la décision d'arrêter. Dès l'été dernier. Et la carrière du Mayennais s'est terminée plus tôt que prévu, en septembre, suite à une chute sur Paris-Camembert avec une fracture de la clavicule pour la cinquième fois de sa carrière de coureur cycliste professionnel.

Dix années dans le peloton professionnel avec sept saisons à la FDJ de Marc Madiot puis trois ans au sein de l'équipe bretonne (Vital Concept, puis B&B Hôtels) dirigée par Jérôme Pineau. Beaucoup de courses sur plusieurs continents. Pas de victoire malheureusement, mais de beaux souvenirs quand même : "Dix ans de carrière, c'est très bien. J'en suis fier. C'est une page qui se tourne. C'était riche de plein de belles courses. Je retiens beaucoup de positif de cette période. J'avais un rôle d'équipier mais j'ai eu la chance de vivre de belles victoires collectives, notamment lors des championnats de France (avec les titres de Démarre, Bouhanni, Vichot). Et puis, de belles échappées et des top 10 sur de grandes courses comme la Vuelta."

Arnaud Courteille, c'est notamment sept participations aux Tour d'Espagne et d'Italie. Il manque à sa carrière d'équipier modèle, une participation au Tour de France, la plus grande course du monde.

Formation en management du sport

A 31 ans, Arnaud Courteille pense maintenant à la suite, à sa reconversion. Titulaire d'un BTS Travaux publiques, le père de deux jeunes enfants va reprendre des études : "j'ai envie de rester dans le domaine du sport qui m'a apporté beaucoup de belles choses, beaucoup de belles rencontres. En septembre, je vais rentrer en Bachelor Management du sport à Laval. D'ici là, je vais faire une remise à niveau pour être prêt en septembre. Cette formation se fera en alternance, donc je cherche une entreprise pour la prochaine rentrée scolaire."

Arnaud Courteille va également garder une licence au sein du club de Laval Cyclisme 53 et prendra son vélo pour aller rouler avec "les copains, mais à 25 km/h et sans me faire mal aux jambes".

Après les retraits de Justin Mottier et Arnaud Courteille, il n'y aura qu'un seul Mayennais dans le peloton professionnel en 2021. Il s'agit du jeune coureur de Fougerolles-du-Plessis Clément Davy (Groupama-FDJ).