Après l'annulation pour cause de canicule l'an dernier, Graulhet veut sa Route d'Occitanie

C'était l'l'incompréhension et la déception l'année dernière. Une canicule précoce s'abat sur le grand Sud, on approche les 40 degrés. Le 16 juin, le préfet du Tarn décide d'annuler l'épreuve entre Graulhet (Tarn) et Roquefort (Aveyron). L'étape ne fait finalement que 36 kilomètres uniquement sur le territoire aveyronnais. Graulhet voit sa fête du vélo lui passer sous le nez en quelques heures. Pour l'édition 2023, la cité du cuir tarnaise ne compte pas rater le coche. Elle sera ville d'arrivée de la deuxième étape au départ du Biterrois.

France Bleu Occitanie : Un souvenir terrible cette annulation de dernière minute...

Blaise Aznar : Oui vous l'avez dit, notre premier rendez-vous avec la Route d'Occitanie n'a pas eu lieu à cause de la vigilance rouge à la canicule. Mais avec l'équipe municipale et les services techniques, nous avons très vite décidé de postuler pour être ville d'arrivée cette année.

Avez-vous été indemnisé ?

Non, tout avait été organisé mais avec nos partenaires et l'organisation, nous avions d'ores et déjà décidé de reconduire l'opération en 2023. On s'arrange entre nous, on a essayé de trouvé des solutions. On ne repaie pas notre candidature cette année.

Ce sera quoi alors cette belle arrivée à Graulhet le 16 juin ? Est-ce difficile à organiser ?

Une belle arrivée ce serait que toutes les conditions soient réunies pour que ce soit un moment convivial, familial. Trouver de partenaires n'est pas simple mais il faut avoir de la volonté. Nous ne sommes pas seuls, j'en produite pour remercier nos partenaires. Nous sommes labellisés "Terres de Jeux 2024", cela s'inscrit aussi dans cette dynamique.

Vous vous positionnez aussi pour être un jour sur le Tour de France ?

Tout à fait. Nous sommes candidats pour le Tour, après nous attendons un retour. Plus la fête sera optimale le 16 juin à Graulhet et puis nous serons garants des meilleures conditions pour une étape sur le Tour de France en 2024 ou en 2025.