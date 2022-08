Après le tour de France cycliste féminin, la Périgord Ladies prend de l'ampleur en Dordogne

Après le Tour de France féminin, la quatrième édition de la Périgord Ladies aura une saveur encore plus particulière cette année. 21 équipes de six cyclistes participent à cette course d'un peu plus de 118 kilomètres entre Sarliac-sur-l'Isle et Boulazac-Isle-Manoire en Dordogne. Cette année, le résultat comptera pour la Coupe de France élite FDJ organisé par la Fédération française de cyclisme. Ce sera l'équivalent des hommes explique Gaëlle Carreau responsable sportive, ancienne championne.

Une quatrième côte rajoutée au circuit

Le départ réel est prévu à 13h25 depuis Sarliac-sur-l'Isle. Le peloton passera notamment par Savignac, Coulaures, Lanouaille, Excideuil, Cubjac avant de revenir sur Boulazac avec une arrivée prévue aux alentours de 16h30. Le parcours des cyclistes a été modifié annonce les organisateurs ce vendredi. La course est rallongée de trois kilomètres et les cyclistes auront quatre côtes à franchir au lieu de trois dont une nouvelle entre Saint-Sulpice-d'Excideuil et Lanouaille. Le parcours final est donc d'environ 118 kilomètres au lieu de 120 car il n'y aura à la fin que deux tours de circuit à Boulazac au lieu de trois.

21 équipes engagées dont une World Tour

21 équipes de six coureures sont engagées sur cette quatrième édition dont une équipes du World Tour, FDJ Suez Futuroscope qui a participé au Tour de France. Il y a également 11 équipes continentales et neuf équipes de divisions nationales. L'équipe gagnante de l'an dernier, la BTC Ljublana est absente. Marta Bastianelli était la seule de son équipe à avoir franchi la ligne d'arrivée à Boulazac en 2021. Elle ne sera pas non plus présente cette année. Son équipe UAE Team ADQ s'est retirée.