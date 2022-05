Après sa chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe peut reprendre un "entraînement léger"

Depuis sa chute sur Liège-Bastogne-Liège le mois dernier, Julian Alaphilippe souffrait d'un pneumothorax. Son équipe Quick-Step annonce ce jeudi 12 mai qu'il s'est depuis résorbé. Le coureur berrichon peut désormais reprendre "un entraînement léger" mais son état de santé continuera à être surveillé avant d'envisager un retour à la compétition.

"Le champion du monde a subi de nouveaux examens à l'hôpital de Herentals", près d'Anvers, écrit Quick-Step dans un communiqué. "Ces examens ont révélé que le pneumothorax dont il souffrait à cause de cette chute il y a trois semaines s'était complètement résorbé, poursuit l'équipe. Ce qui signifie que Julian peut désormais reprendre un entraînement léger sur des rouleaux".

"Son état de santé continuera d'être surveillé avant toute décision et avant la mise en place d'un programme pour son retour à la course", conclut-elle. Le 24 avril dernier, Julian Alaphilippe avait lourdement chuté 60 kilomètres de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Il avait été hospitalisé, souffrant notamment d'un hémopneumothorax et de multiples fractures aux côtes et à l'omoplate.

"Tout va dans le bon sens. J'espère que d'ici peu cette grosse chute ne sera plus qu'un mauvais souvenir", avait rassuré le champion du monde, le 7 mai dans un post Instagram. Sa participation au Tour de France, qui débute le 1er juillet, reste toutefois toujours en suspens.