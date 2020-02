Ardèche Classic : l'Auvergnat Rémi Cavagna remporte la course

Ils ont bravé le froid et la pluie ! Une centaine de supporters et de passionnés de cyclisme étaient rassemblés ce samedi devant la ligne d'arrivée de l'Ardèche Classic, à Guilherand-Granges.

Au première loge, Joris et Alexis, deux frères passionnés de cyclisme. "C'est trop bien, on peut voir les bus qui sont juste à côté. Les coureurs passent juste devant nous, on peut leur demander des autographes" se réjouit le premier. "On va demander un autographe à Julian Alaphilippe et peut-être Vincenzo Nibali", complète le deuxième.

Malheureusement, Julian Alaphilippe n'a pas franchi la ligne et a dû abandonner l'épreuve.

Rémi Cavagnat l'emporte

À l'arrivée, c'est finalement le Clermontois Rémi Cavagna qui remporte la course après avoir passé près de 170 km en tête, dont les 45 derniers complètement seul face au vent et à la pluie. "Ce n’était pas mon objectif au départ, mais je me suis retrouvé à l’avant avec quatre autres coureurs. J’ai contrôlé, on s’est bien relayé, détaille-t-il. Je me suis dit, allez, faut essayer. Et aujourd'hui ça a marché, c'était une bonne journée."

L'Estonien Tanel Kangert (EF Pro Cycling) termine à la deuxième place, suivi par le Français Guillaume Martin (Cofidis). Waren Barguil arrive quatrième.

Ce dimanche, les Boucles se poursuivent avec la Drôme Classic, 200 kilomètres autour de Livron en passant par le « mur d’Allex » et les villages perchés du val de Drôme. L’épreuve sera également télévisée sur la chaîne l’Equipe 21.