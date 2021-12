Ardèche : les vélos électriques feront leur apparition pour l'Ardéchoise 2022

L'Ardéchoise 2022 est dans les starting-block. Annulée l'an dernier et en 2020 à cause de la Covid, la célèbre épreuve cyclosportive se prépare à grand pas. Ce vendredi, les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour lancer officiellement la campagne d'inscriptions qui débutera le 3 janvier 2022 mais aussi pour parler des nouveautés de cette 29e édition, du 14 au 18 juin.

Pour la première fois, les vélos électriques seront autorisés à participer à l'épreuve, le mercredi, et les organisateurs innovent également avec une Ardéchoise Ultra, 600 km de course et plus de 11 mille mètres de dénivelé positif.