Arnaud Courteille et Justin Mottier en immersion dans leur nouvelle équipe

Pendant trois jours, les coureurs de la nouvelle équipe professionnelle française Vital Concept se sont réunis à Theix près de Vannes. Les deux coureurs pros mayennais, Arnaud Courteille et Justin Mottier y étaient puisqu'ils porteront les couleurs de cette équipe en 2018.

C'est donc à Theix dans la périphérie de Vannes dans le Morbihan que se trouve le siège de la formation cycliste créée par l'ancien coureur Jérôme Pineau. Vital Concept est un sponsor breton (le siège de l'entreprise qui commercialise des produits et du matériel pour l'élevage agricole est à Loudéac dans les Côtes d'Armor) et l'identité bretonne est bien présente. Durant trois jours la semaine dernière, les 20 coureurs dont le leader Bryan Coquard et les 25 membres du staff se sont rassemblés pour la première fois.

Arnaud Courteille en capitaine de route

Pour Arnaud Courteille, 28 ans, c'est un peu un nouveau départ après sept saisons à la FDJ des frères Madiot : "les stages de retrouvailles comme celui là, j'en ai fait, mais là un stage dans une nouvelle équipe avec des nouveaux coureurs et un nouveau staff, il faut apprendre le prénom de tout le monde. Il y avait peut-être une certaine routine à la FDJ, donc repartir sur un nouveau projet, c'est très motivant." Pour le manager général de l'équipe, Jérôme Pineau "Arnaud Courteille, c'est le garçon qui va le plus s'épanouir dans cette équipe. C'est un coureur qui, selon moi, va retrouver le plaisir d'aller sur les courses. J'attends de lui qu'il s'éclate, qu'il s'amuse et surtout qu'il soit l'un des capitaines de route. C'est par son statut et par son calme qu'il va s'imposer."

Arnaud Courteille en pleine séance d'essayage de la tenue sportswear pour 2018. © Radio France - G.M

L'aboutissement pour Justin Mottier

Justin Mottier aura attendu d'avoir 24 ans pour passer dans les rangs professionnels. Du CA Evron au VCP Loudéac en passant l'UC Cholet le CC Nogent sur Oise, le Mayennais de Saint-Georges Buttavent s'est toujours battu chez les amateurs pour progresser. Après un stage en août 2016 au sein de la formation Fortunéo d'Emmanuel Hubert, Justin Mottier a été choisi par Jérôme Pineau qui l'a bien observé durant ce stage : "il fait parti de ces gamins qui sont arrivés avec les yeux qui pétillent. Il attendait beaucoup de ce stage. Il s'est tout de suite intégré, il prend la parole et il sait ce qu'il veut. Et puis, ce coureur est dans la continuité du projet du VCP Loudéac et c'est important pour nous."

Le Nantais Jérôme Pineau est le manager général de cette nouvelle équipe bretonne. © Radio France - G.M

Les coureurs de l'équipe bretonne partiront en stage en Espagne, dans la région de Valence du 14 au 22 décembre. Et contrairement à ce premier rassemblement dans le Morbihan, les cyclistes enfourcheront cette fois leur vélo. C'est en grande partie maintenant que se joue le début de la saison 2018, alors que l'équipe Vital Concept espère être invitée dès le prochain mois de juillet sur le Tour de France.