Arnaud Courteille et la FDJ, c'est fini !

En fin de contrat avec la FDJ, Arnaud Courteille n'est pas conservé par l'équipe des frères Madiot. Cela faisait sept saisons que le coureur pro mayennais portait le maillot au trèfle. A 28 ans, Courteille va devoir réfléchir à la suite qu'il veut donner à sa carrière cycliste.

Jusqu'à 2016, Arnaud Courteille était régulièrement prolongé par son équipe. Mais cet été, entre la fin du Tour de France et le départ du Tour d'Espagne, le patron de l'équipe Marc Madiot a signifié à son coureur qu'il ne le conservait pas. Arnaud Courteille était passé pro à la FDJ en 2011. Une carrière débutée par une fracture de la clavicule dès le mois de janvier sur la Tropicale Amissa-Bongo. Le coureur originaire de Désertines n'a pas été épargné par la malchance puisqu'il s'est fracturé la clavicule à quatre reprises en tout (2011, 2013 et deux fois en 2015).

Sept grands Tours...

Meilleur grimpeur sur le Circuit de la Sarthe Pays de la Loire en 2012, Arnaud Courteille affectionne particulièrement les courses à étapes. Depuis ses débuts chez les pros, le Mayennais a participé à sept grands Tours : 4 Vuelta (dont la dernière actuellement) et 3 Giro. Courteille en a terminé quatre et espère achevé le cinquième le 10 septembre à Madrid. Il a terminé deux fois dans le Top 10 d'une étape sur l'actuel Tour d'Espagne.

... mais aucune victoire chez les pros

C'est surement ce qui manque le plus à Arnaud Courteille : une victoire chez les professionnels. Ni pur sprinteur, ni pur grimpeur, les opportunités de victoire sont rares malheureusement avec ce type de profil. Equipier modèle, Courteille est un élément sérieux et Marc Madiot n'a rien à reprocher à son coureur. En revanche, le manager renazéen explique qu'Arnaud n'a pas forcément les watts (la puissance) pour aider les leaders de la FDJ sur les plus grandes courses du monde.

A 28 ans, Arnaud Courteille va devoir se mettre à la recherche d'un nouvel employeur. Des équipes de deuxième (Continental pro) et troisième division (continental) pourraient être intéressées par le profil de ce coureur d'expérience. Le Mayennais attend la fin de la Vuelta "pour y voir plus clair".

Courteille en bref

Né le 13 mars 1989 à Saint-Hilaire du Harcouët (50).

Originaire de Désertines (53).

1m76 / 62 kilos

Amateur jusqu'en 2010 à Nantes Atlantique

Professionnel à la FDJ de 2011 à 2017

Palmarès : champion de France espoirs en 2008

4 participations au Tour d'Espagne (un abandon)

3 participations au Tour d'Italie (un abandon)