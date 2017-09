Arnaud Courteille : "je suis très heureux et soulagé "

C'est un véritable soulagement pour Arnaud Courteille. Le cycliste mayennais sera toujours dans les rangs professionnels la saison prochaine. Après sept saisons à la FDJ, le coureur âgé de 28 ans a signé un contrat d'un an avec Vital Concept, la nouvelle équipe bretonne dirigée par Jérôme Pineau.

L'inquiétude de devoir raccrocher le vélo était réelle. Au coeur de l'été, quelques jours avant de prendre le départ du Tour d'Espagne, Arnaud Courteille apprend de la bouche de son manager, le Renazéen Marc Madiot, qu'il n'est pas prolongé à la FDJ. Le coureur originaire de Désertines est alors un peu pris de court et compte sur la Vuelta pour se faire remarquer. C'est ce que Courteille a fait en étant échappé à plusieurs reprises "mais je l'ai surtout fait pour mon plaisir personnel". Le discret coureur prend en même temps contact avec plusieurs équipes et a une touche avec celle de l'Armée de terre qui évolue en troisième division.

Mais Arnaud Courteille est surtout en contact avec un homme, Jérôme Pineau. L'ancien coureur nantais a monté une nouvelle équipe pour 2018, Vital Concept. Au début des discussions, la partie n'est pas gagnée car la priorité est donnée aux jeunes coureurs et aux rouleurs-sprinteurs. Mais finalement, les dirigeants de l'équipe ont choisi de faire confiance au Mayennais qui compte sept participations à des grands Tours. Au sein de cette équipe qui évolue en Continentale pro et dont le service course est installé près de Vannes, Arnaud Courteille va retrouver un autre Mayennais, Justin Mottier. Le coureur de Saint-Georges Buttavent va lui découvrir le milieu du cyclisme professionnel en 2018. Il aura aussi comme partenaires, quatre équipiers de la FDJ (Kévin Reza, Johan Le Bon, Lorenzo Manzin et Marc Fournier).

D'équipier modèle à capitaine de route

Arnaud Courteille aura un rôle de capitaine de route auprès des plus jeunes coureurs de l'équipe. Il sera aussi chargé d'entourer Bryan Coquard, le leader sprinteur de la formation Vital Concept. "C'est une nouvelle dynamique pour moi. Changer d'équipe va finalement certainement me faire du bien" dit avec un léger sourire celui qui est licencié à Laval Cyclisme depuis 2015. D'un point de vue plus personnel, le Mayennais visera les courses par étapes qui sont plus montagneuses comme la Route du Sud ou le Tour de l'Ain par exemple. Quant à une éventuelle participation au Tour de France, il est encore trop tôt pour en parler car l'équipe doit faire ses preuves avant d'être invitée sur la plus grande course du Monde. "Et pour l'instant, je n'ai signé que pour une saison, tient à rappeler Courteille. Mais pourquoi pas ensuite, même si je n'y ai pas vraiment pensé".

Arnaud Courteille a signé son contrat ce mardi à Theix. Le Mayennais ne disputera plus de course d'ici la fin de saison. C'est donc à Madrid pour l'arrivée du Tour d'Espagne le dimanche 10 septembre que Courteille a porté le maillot de la FDJ pour la dernière fois.