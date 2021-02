Arnaud Démare : "gagner un maximum de courses en 2021"

Arnaud Démare aurait dû prendre cette semaine le départ du Tour cycliste de Valencia pour sa première course de 2021. L'épreuve a été reportée à cause du coronavirus. De quoi bouleverser les plans du Picard mais pas sa motivation. Après une saison 2020 flamboyante, il se fixe de très gros objectifs.

14 victoires, 20 podiums, un troisième titre de champion de France dans sa carrière, un maillot cyclamen de meilleur sprinteur du Giro, le tour d'Italie bouclé avec 4 victoires d'étapes, Arnaud Démare a survolé 2020. Au moment de lancer une nouvelle saison dans les pelotons professionnels, sa dixième, il ne veut surtout pas s'arrêter en si bon chemin.

France Bleu Picardie : craignez-vous que le report du Tour de Valencia ne soit pas le seul et que d'autres courses du début de saison soient également chamboulées ?

Arnaud Démare : forcément oui on craint d'autres annulations. Maintenant il faut s'adapter. Je devais récupérer le dossard pour courir sur ce tour de Valencia, on s'adapte, il n'y a pas de course. J'espère que le Tour de Provence aura lieu (à partir du 11 février) sinon ma reprise sera seulement dans un mois en Belgique. Donc encore une fois, on s'adapte sans arrêt. C'est le jeu.

Comment vous adaptez-vous justement à cette situation ?

Rien ne remplace la course, le rythme qu'on s'inflige, les niveaux de résistance qu'on a en course ne peuvent pas être reproduits à la même valeur à l'entraînement donc c'est forcément du rythme de perdu même si j'arrive à bien m'entraîner pour être bien performant en course. Encore une fois le maître mot c'est adaptation. On repousse, on repousse l'échéance, on doit maintenir cette forme, continuer à travailler les intensités.

Dans quelle mesure cela perturbe votre préparation ?

Le problème c'est qu'on a su cinq jours avant pour l'annulation du Tour de Valencia. A ce moment là les devoirs sont fait, on a plus qu'à se rendre à l'examen. Normalement, pas de course ça veut dire que je suis à la maison mais je ne peux pas me permettre de gâcher tout le travail fait cet hiver. J'adore ma région, la Picardie mais malheureusement on a un hiver très rude cette année, des conditions qui sont vraiment pas faciles pour faire du vélo tous les jours. Dimanche dernier j'ai roulé il faisait un degré pendant trois heures, en terme de récupération c'est pas terrible et le fait de le répéter chaque jour m'a contraint à partir pour l'Espagne pour pouvoir continuer ma préparation et retaper de l'intensité au soleil !

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Je me sens vraiment très bien, prêt, compétitif. Maintenant la course reste la course. C'est là qu'on verra les résultats mais en tous cas je me sens bien !

Est-ce que votre train est rôdé ?

On a fait des petits exercices avec mes équipiers du train. Tout le monde prend ses repères, tout le monde reprend ses marques de manière à frotter. Il faut reprendre de la vitesse, de l'intensité. J'ai pu voir que tout le monde était en forme. maintenant c'est la course qui va parler. Mais en tous cas on a pris du plaisir et on a hâte de mettre un dossard pour voir ce que ça donne.

Je ne me focalise pas sur un objectif en particulier, pour moi l'objectif c'est de gagner chaque course à laquelle je participe.

Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison ?

Même s'il y a une période que j'apprécie beaucoup de Paris-Nice (7-14 mars), Milan-San Remo (20 mars) jusqu'à Paris-Roubaix (11 avril), je veux d'entrée de jeu être compétitif et en capacité de lever les bras. Donc dès le Tour de Provence j'ai envie d'être apte à gagner des courses et ensuite il y aura Kuurne-Bruxelles-Kuurne (28 février) et ça va s’enchaîner avec Paris-Nice que j'aime beaucoup et il y a de nombreux sprints cette année et pas mal d'opportunités. Milan-San Remo j'ai gagné une fois, c'est une course qui me convient vraiment bien même si aujourd'hui il y a des puncheurs comme Alaphilippe, Van Aert qui sortent du lot, cette course c'est vraiment un réel objectif. Derrière j'aurai Gand Wevelgem (28 mars), A Travers les Flandres (31 mars). Malheureusement il n'y aura pas de Tour de la Sarthe donc je suis un peu dans le flou, il ne faut pas que je reste deux semaines sans courir avant Paris-Roubaix donc il va falloir trouver une course de substitution. Je ne me focalise pas sur un objectif en particulier, pour moi l'objectif c'est de gagner chaque course à laquelle je participe.

Vous n'allez pas en garder sous le pied pour le Tour de France ?

Forcément le Tour de France ce sera un moment clé de la saison. Maintenant j'ai de la confiance à emmagasiner et ça passe par toutes ces courses là. Avant le Tour il y a déjà un beau calendrier et donc forcément des belles victoires à aller chercher. le Tour de France j'y penserai après Paris-Roubaix.

Qu'est ce qui vous donne le plus d'ailes ? Les victoires sur le Giro ou le maillot tricolore ?

C'est un cumul. J'ai 29 ans, j'ai l'expérience des années précédentes, la force la maturité. Le maillot bleu blanc rouge c'est la troisième fois que je le porte mais c'est toujours quelque chose d'aussi beau à porter au quotidien. Et puis ces victoires au Giro me boostent énormément pour pouvoir prétendre à des beaux résultats en juillet.