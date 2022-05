Arnaud Démare : "J'ai préparé ce Giro à fond"

Arnaud Démare prend le départ du Tour d'Italie, ce vendredi. Le sprinteur beauvaisien assure avoir digéré la déception de ne pas être aligné sur le Tour de France cet été et affiche une grande motivation pour le Giro. Une course où il avait brillé en 2020.

Le Tour d'Italie s'élance ce vendredi de Budapest, pour 4 étapes hongroises avant de basculer le 10 mai dans la botte. Arnaud Démare, qui ne sera pas sur la Grande Boucle en juillet en France fait partie des engagés de l'autre côté des Alpes. Le Beauvaisien, vainqueur du maillot cyclamen, celui du meilleur sprinteur en 2020 va tenter à nouveau de briller sur la première grosse course par étapes de sa saison.

Avec sa formation, la Groupama FDJ et un train au complet, Arnaud Démare va donc tenter de s'inspirer de ce qu'il a déjà fait sur un Giro, sans pour autant trop ressasser ce glorieux passé. "Même s'il faut s'en servir comme exemple, on part sur une nouvelle saison, un nouveau Giro donc, ce que j'ai fait c'est bien mais il ne faut pas vivre qu'avec ça."

Maintenant je suis au Giro et je ne pense qu'au Giro.

Arnaud Démare a aussi tourné la page Tour de France. "Je pense que ça serait triste et pas professionnel de ne pas avoir digéré au moment d'arriver sur le Giro", pose t-il en parlant de la décision de la Groupama FDJ de ne pas l'aligner sur la Grande Boucle cet été. "C'est quelque chose que je respecte, comme je l'ai déjà dit, je suis déçu mais voilà, maintenant je suis au Giro et je ne pense qu'au Giro."

Sans s'avancer sur un objectif précis de victoires d'étape, ce qui serait selon lui, "trop difficile et prétentieux", Arnaud Démare sait que 6 ou 7 étapes sont promises à une arrivée massive. Il lui faudra aussi composer avec une sérieuse concurrence et notamment celle de l'inusable Mark Cavendish. "Cela me donne encore plus de motivation", lance le sprinteur de l'Oise !