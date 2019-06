Arnaud Demare : "le championnat de France m'a toujours tenu à cœur"

Arnaud Demare dispute ce dimanche la course en ligne du championnat de France de cyclisme sur route à la Haye-Fouassière près de Nantes. Déjà titré deux fois en 2014 et 2017, le Picard de la formation Groupama-Française des Jeux rêve d'un troisième maillot bleu blanc rouge.

Beauvais, France

Jamais deux sans trois ? Après des titres de champion de France de cyclisme sur route en 2014 à Poitiers puis en 2017 à Saint-Omer, Arnaud Demare rêve d'enfiler pour la troisième fois de sa carrière le prestigieux maillot bleu blanc et rouge. Le Beauvaisien de l'équipe Groupama-FDJ fait partie des favoris de cette épreuve de course en ligne masculine qui s'élancera ce dimanche matin à 10H30 à la Haye-Fouassière, au cœur du vignoble nantais.

Arnaud Demare rêve d'un nouveau titre de chamion de France Copier

La boucle de 252 kilomètres va certainement faire des cassures dans un peloton qui devra aussi affronter la chaleur. Pour Arnaud Demare, qui l'a bien repéré, c'est un parcours "exigeant". Ce qui "va faire mal", selon le sprinteur "c'est la répétition même si ce ne sont pas des bosses qui sont impressionnantes quand on peut les voir mais elles sont bien là et font bien mal aux jambes".

Une question de fraîcheur physique

Et Arnaud Demare d'ajouter que "c'est la fraîcheur qui va jouer. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait 250 kilomètres et malgré tout j'ai quand même le Giro dans les jambes. Donc la confiance est là mais il faut que le physique réponde." Sur ces championnats de France marqués notamment par les absences de Julian Allaphilippe ou encore Romain Bardet, Arnaud Demare estime que la course sera "très ouverte à tous les profils".

Empocher des victoires

Et le Picard affiche ses ambitions, lui qui ne ne participe pas au Tour de France cette année après avoir remporté une étape sur le Giro, le Tour d'Italie compte vraiment sur la suite de sa saison pour "empocher des victoires". Il se dit un peu déçu par les classiques de début de saison, "je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Sur le Giro je vais en chercher une mais on aurait peut-être pu espérer mieux", détaille t-il.

Tu es champion de France pendant un an, tu es le seul à avoir le maillot bleu blanc rouge

Le maillot tricolore est donc clairement dans le viseur d'Arnaud Demare. "Les championnats de France m'ont toujours tenu à cœur depuis les catégories jeunes. Un titre c'est quand même énorme on s'en souvient tout le temps, tu es champion de France pendant un an, tu es le seul à avoir le maillot bleu blanc rouge, tu représentes la France au niveau du cyclisme. C'est beau."

Hormis Arnaud Demare, plusieurs autres coureurs de Picardie seront au départ ce dimanche matin. Corentin Ermenault de la formation Vital-Concept B&B, Clément Chevrier d'AG2R-La Mondiale ou encore Rudy Barbier de l'équipe Israël Cycling Academy.