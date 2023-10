Arnaud Démare remporte enfin Paris-Gien-Bourges

Le coureur Picard avait terminé deux fois deuxième, au cours des deux précédentes éditions. Arnaud Démare qui affichera évidemment de grandes ambitions sur Paris-Tours dimanche, lui a qui a déjà remporté les deux dernières éditions : " C'est clair que c'est une super victoire. J'ai fait au moins quatre podiums ici. J'arrive enfin à l'avoir à mon palmarès. C'est la course de fin de saison du calendrier français qui me manquait. Je tournais autour et je la gagne enfin grâce à un beau travail de l'équipe. On est dans une bonne spirale. J'espère que ça continuera dimanche pour Paris-Tours. Certains me souhaitaient de ne pas gagner aujourd'hui parce que ça m'avait porté chance ensuite, deux fois deuxième ici et deux victoires ensuite à Tours, mais non. J'espère que ça sourira dimanche aussi. C'est très bien de pouvoir courir ici et gagner pour être bon sur Paris-Tours. On va en reconnaisance demain. Et oui, on se projette pour dimanche. En plus, il va faire beau. C'est bien."

Arnaud Démare (1er), Arnaud Delie (2eme) et Jordi Meeus(3eme) : c'est le podium de Paris-Gien-Bourges 2023 © Radio France - Michel Benoit

Le belge Arnaud Delie (Lotto) termine 2eme, et un autre Belge, vainqueur de l'étape du tour de France sur les Champs Elysées cet été, Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) finit 3eme.