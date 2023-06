Tour Féminin International des Pyrénées : "Les filles ont besoin qu'on les prenne au sérieux"

Comment en est-on arrivé là ? C'est la question dans toutes les têtes depuis ce dimanche 11 juin et l'annulation de la dernière étape du Tour Féminin International des Pyrénées , face à de trop mauvaises conditions de sécurité. Le troisième et dernier parcours cycliste entre Nay et Bosdarros n'a pas eu lieu : les coureuses ont refusé de partir, déjà exposées à de gros risques depuis le début du Tour le vendredi 9 juin.

Le traumatisme de la première journée

C'est la première journée, avec l'arrivée à Lourdes, qui a été la plus marquante. La circulation a mal été maîtrisée sur cette portion du circuit, et le peloton s'est retrouvé à plusieurs reprises face à face avec des voitures voire même des cars en circulation. Le lendemain, malgré des ajustements pour garantir la sécurité sur le Tour, des coureuses ont mis pied à terre au bas de la montée vers Hautacam. Et puis dans la soirée, face au refus de certaines équipes de poursuivre dans ces conditions, l'Union cycliste internationale a décidé l'annulation de la dernière étape du Tour Féminin des Pyrénées.

"Il y a eu une sécurité un poil défaillante sur l'arrivée à Lourdes" reconnaît le directeur du Tour, Pascal Baudron. "Mais on a corrigé le tir ensuite, alors je ne comprends pas du tout leur position. Les filles, à mon avis, ont des demandes qui ne sont pas en adéquation avec ce qui peut se produire en France. Nous n'avons pas les moyens de fermer de manière complètement hermétique les routes". Dans un communiqué publié ce lundi 12 juin, la direction du Tour déplore l'annulation de la dernière étape du fait "d'une poignée de coureures, au mépris de l'avis de ses représentants sur place qui pour certains affichent plus de 25 ans d'expérience (...). Si on persiste dans cette voie, nous courons le risque qu'il n'y ait plus de course féminine dans l'Hexagone".

Pas qu'une histoire de fermeture de routes

Mais les équipes et leurs coureuses pointent moins du doigt la non fermeture des routes que la mauvaise gestion de la circulation, comme Stephen Delcourt, manager général de la FDJ-Suez qui parle de "négligence du groupe de motards qui encadre la course. Ils n'ont pas été au niveau". D'autres directeurs sportifs font remarquer que les carrefours n'étaient pas gérés en amont du passage des coureuses, créant des situations très dangereuses avec des files de voiture en circulation à contre-sens du peloton.

"Les filles ont besoin d'un peu plus de professionnalisme, et qu'on les prenne un peu plus au sérieux" martèle de son côté Morgane Coston, coureuse pour l'équipe Cofidis. "On est peut-être que seulement un peloton féminin, mais on a aussi besoin de gages de sécurité parce qu'on est professionnelles en fait. Alors bien sûr on sait que toutes les routes ne peuvent pas être bloquées comme au Tour de France, mais on sait que certains bénévoles peuvent être postés à certains carrefours ou même que les circuits empruntent des routes un peu moins fréquentées, comme des routes de montagne".

Les organisateurs auraient-ils dus renoncer à un passage par Lourdes, dont la circulation était peut-être trop difficile à gérer ? Certains participants du Tour estiment que oui. "Il y a des choses qui sont faisables, même à une petite échelle sans déployer de gros moyens" ajoute Morgane Coston. "Il y a quelques fois où c'était vraiment très très juste, certaines filles se sont fait renverser par des voitures, une a eu le nez cassé et a fini à l'hôpital, on voudrait que ça arrive le moins possible".

Contexte tendu avec le Tour de France

Au sein d'autres équipes, ça n'est pas le même son de cloche. "Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pris le départ" témoigne Catherine Marsal, directrice de l'équipe lorraine grand-est Komugi La Fabrique. "Au moins de donner une chance aux organisateurs de nous montrer qu'ils avaient fait des efforts". Seulement voilà, ce sont notamment les grosses équipes qui ont participé à la fronde, celles qui faisaient participer, sur le Tour des Pyrénées, les mêmes coureuses que pour le Tour de France féminin , et ne voulaient pas prendre le risque de les voir se blesser à un mois et demi du départ de la Grande Boucle.

"Le Tour de France est tellement important économiquement pour les équipes et pour les coureurs qu'on fait attention à tout" détaille Grégoire Le Calvé, directeur sportif de l'équipe Cofidis. Un contexte tendu de préparation au Tour de France qui pourrait expliquer la crispation soudaine autour des questions de sécurité sur le Tour des Pyrénées.