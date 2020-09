EN IMAGES - Arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées : le Covid gâche la fête

Public masqué et clairsemé près de l'Arc de Triomphe pour l'arrivée du Tour de France ce dimanche 20 septembre

Tout le monde masqué et surtout : pas plus de 5.000 personnes autour des Champs Elysées. Cette année, le Covid-19 s'est invité à la mythique dernière étape du Tour de France et a un peu gâché la fête ...

L'ambiance était calme parmi les quelques spectateurs du haut de l'avenue des Champs Elysées © Radio France - Mathilde Bouquerel

Les boutiques de merchandising ont tout de même fait recette © Radio France - Mathilde Bouquerel

Quelques applaudissements discrets, à l'annonce du nom des vainqueurs ... Puis les quelques spectateurs se dispersent. On est bien loin de l'ambiance survoltée des années précédentes. De quoi décevoir Jean-Pierre, qui vient là tous les ans : "Là c'est nul, nul nul ... Moi j'ai connu l'avenue avec des Hollandais, des Anglais, des Italiens. C'était la fête ! Là il n'y a aucune ambiance, on vient parce qu'il fait beau et que ça fait une sortie ..."

Un groupe de supporters slovènes, fiers de leurs champions Tadej Pogacar et Primoz Roglic © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pourtant il y en a qui sont à la fête : les supporters slovènes. Drapeau à la main, ce petit groupe de collègues de travail a fait le déplacement exprès à Paris. Parmi eux il y a Alex : "Nous sommes un petit pays vous savez ... Donc chaque sportif qui remporte une victoire, chaque chose que notre pays accomplit, on en est fiers et on le fête. Parce que c’est si rare qu’on parle d’un petit pays comme le nôtre."

Laura et son père Raphaël, venu exprès de Guadeloupe pour l'arrivée du Tour © Radio France - Mathilde Bouquerel

La nuit tombe sur les Champs Elysées. Raphaël et sa fille Laura s'attardent encore un peu. Raphaël est venu exprès de Guadeloupe pour assister à l'arrivée du Tour ... Mais ils n'ont pas vu grand-chose. Quand on lui demande s'il est déçu, Raphaël répond avec philosophie : "Oui, un petit peu. Mais la santé avant tout."