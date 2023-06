Attaque au couteau à Annecy : ému aux larmes, le cycliste Jonas Vingegaard rend hommage aux victimes

Vainqueur du Tour de France 2022, le Danois Jonas Vingegaard a rendu hommage ce jeudi après-midi aux victimes de l' attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre petits enfants au bord du lac d'Annecy.

Avant de donner les premiers coups de pédale, ce vendredi à 11h45, peut-être avait-il en tête les nouvelles terribles en provenance de Savoie, l'agression qui avait eu lieu juste deux heures plus tôt. Passé la ligne d'arrivée à Salins-les-Bains, après 191 km de course, avant de commenter sa victoire et de monter sur le podium, le coureur danois a exprimé son émotion, au bord des larmes.

"Un jour comme celui d'aujourd'hui, le cyclisme n'a pas vraiment d'importance"

Jonas Vingegaard, vainqueur du jour et nouveau maillot jaune, l'a répété devant les caméras du Critérium : "Je suis très content de ma performance. Mais dans un jour comme celui d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Annecy, le cyclisme n'a pas vraiment d'importance". "Ma pensée va à toutes les familles", a ajouté le coureur de Jumbo-Visma, qui est aussi jeune papa.