Au palais de l'Élysée, le champion mayennais François Pervis a enfin reçu sa Légion d'honneur

François Pervis, septuple champion du monde de cyclisme sur piste, avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2014 à la suite de son triplé historique aux championnats du Monde de Cali en Colombie qui faisait suite à ses deux records du monde. Mais le Mayennais, qui fêtera ses 37 ans le mois prochain, n'avait pas encore eu l'opportunité de recevoir sa distinction.

C'est lors de la cérémonie organisée lundi 13 septembre au palais de l'Élysée à Paris pour les médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo, que François Pervis (médaillé de bronze sur le kilomètre en tandem avec Raphaël Beaugilet) a été décoré. Le pistard a reçu la médaille de la Légion d'honneur des mains du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer.

Une médaille de plus dans la très belle collection de François Pervis. - François Pervis

Sur les réseaux sociaux, François Pervis s'est dit "très fier et honoré de recevoir la plus haute distinction nationale." Le pistard mayennais écrit : "la plus belle reconnaissance de l'état français pour avoir fait rayonner la France à l'étranger et avoir hissé haut les couleurs de notre pays à travers le monde".

Le 2 septembre dernier, François Pervis a annoncé qu'il mettait un terme à sa longue carrière sportive.