Au Tour de Catalogne, le cycliste breton David Gaudu se fait un nom

Sur les routes escarpées du Tour de Catalogne, David Gaudu suit le rythme des Froome, Contador ou Valverde... Le coureur de la FDJ, installé à Trémuson, est en train de confirmer son immense talent à l'occasion de sa première participation à une épreuve World Tour

Pouvoir suivre le rythme de Contador, Froome ou Valverde est une chose. Rivaliser deux jours de suite avec ces deux ex-vainqueur du Tour de France, dans une course à étape comprenant de grosses ascensions, en est une autre. C'est ce que vient de réaliser David Gaudu.

A 20 ans, professionnel depuis trois mois seulement dans l'équipe FDJ, et pour sa première participation à une épreuve World Tour, ce pur grimpeur né à Landivisiau a terminé septième de la très relevé cinquième étape. 24 heures tout juste après avoir accompagné suivi Froome et Valverde en échappée.

Invité de "Stade Bleu" sur France Bleu Breizh Izel ce vendredi, David Gaudu expliquait à chaud : "L'année dernière, quand je les regardais à la télé, je me disait que ça montait vraiment vite. Les côtoyer en échappée, c'était fort. Les retrouver quand il reste un groupe de tête de cinq coureurs, c'était aussi quelque chose !""

David Gaudu sur France Bleu Breizh Izel : "c'est sûr que je m'étonne"

Au classement général, David Gaudu est 18e à deux jours de l'arrivée, à un peu plus de trois minutes du leader Alejandro Valverde (Movistar) et à un peu moins d'une minute du Top 10. Même s'il concède ressentir un peu de fatigue, il promet d'attaquer à nouveau si les jambes le permettent évidemment.

"Les Movistar ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis. Si je peux attaquer, il n'iront sans doute pas me chercher... On a remporté la première étape avec Cimolai, désormais ce n'est que du bonus. " ajoute David Gaudu. Ce Tour de Catalogne, c'est une découverte. Le directeur sportif m'avait dit : "fais ce que tu peux, n'aie pas de regrets". J'ai fait plus que ce qui était attendu. C'est sûr que je me surprends."

Son ancien entraîneur "pas surpris"

Denis Le Cam a épaulé le jeune David Gaudu des cadets jusqu'à son passage en pro. Il rappelle : "Il avait gagné une course élite dès sa première année junior. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis sûr qu'il peut devenir, très vite, le numéro 1 français."

David Gaudu avait réalisé une très grosse saison 2016 chez les espoirs en réalisant le rarissime doublé Tour de l'Avenir - Course de la paix. Sur les routes catalanes, il est en train d'apporter une belle confirmation.

Et même si on ne devrait pas le retrouver sur les "gros" tours dès cette saison, il aura encore l'occasion de se montrer sur la flèche Wallonne, qu'il attend avec impatience, ou sur les épreuves de coupe de France.