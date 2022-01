C'est encore un peu Noël pour Brittany avec son tout nouveau vélo Lapierre !

Nous avions rendez-vous ce jeudi à l'Experience Center Lapierre de Dijon pour gâter officiellement notre gagnante Brittany ! L'émotion était évidemment de la partie !

Brittany nous raconte son aventure radiophonique... Copier

Brittany risque d'apprécier l'assistance de son nouveau vélo dans les Hautes Côtes ! © Radio France - Caroline PAUL

Le vélo électrique, c'est pour tout le monde !

La Société Lapierre propose aujourd'hui une large gamme de vélos, électriques ou non : VTT, route, urbain, enfant, etc. Lapierre distribue ses vélos dans un peu plus de 40 pays, avec une production globale atteignant les 100 000 vélos par an !

Le vélo-cadeau, c'est du top niveau ! Copier

Thomas Meï, Responsable Communication pour la Maison Lapierre nous conseille... © Radio France - Caroline PAUL

Derniers réglages et c'est parti pour la balade... Copier

Bonne route à Brittany ! © Radio France - Caroline PAUL

Lapierre Experience Center : Rdpt Georges Pompidou, à Dijon - 03 80 43 24 43