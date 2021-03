"On n'aura pas besoin de se déplacer" : à J-100 du Tour de France, le Vélo club de Libourne est impatient

J-100 ce jeudi avant le départ du Tour de France, de Brest. En 2021, il fera étape à Libourne et Saint-Émilion, premières villes-étapes girondines depuis 2010. Alors, les cyclistes du Vélo club de Libourne ont hâte que Julian Alaphilippe et les autres passent sur leurs routes d'entraînement.

"C'est des vaillants qu'il faut aujourd'hui !". Cet après-midi de mars, Jean-Jacques Szkolnik a vite fait de faire la revue des troupes. Sous la pluie et dans le vent, seule une dizaine de courageux sont au rendez-vous pour une sortie de 80 km. Parmi les 61 licenciés de l'Association Vélo-Club de Libourne, une petite moitié n'était pas née, au moment du dernier passage du Tour de France dans le Libournais, en 1996. Alexandre, 15 ans, ne se rappelle même pas du dernier passage de la Grande Boucle en Gironde, à Bordeaux et Pauillac. "2010, ça faisait vraiment loin…" soupire-t-il.

Il aura donc fallu attendre 2021 pour voir le retour de la Grande Boucle dans le département. Une arrivée d'étape à Libourne, le 16 juillet, après une journée où les coureurs seront partis de Mourenx. Et un contre-la-montre le lendemain, entre Libourne et Saint-Emilion, via Pomerol. Un contre-la-montre forcément décisif, puisqu'à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées. Un contre-la-montre qui épouse les routes d'entrainement de l'AVC Libourne. Et ce n'est pas tout à fait un hasard.

Au moment où Libourne était candidate, Jean-Jacques Szkolnik a reçu un petit coup de fil de la mairie. "On m’avait dit d’essayer d'étudier un parcours pour le chrono, raconte-t-il. On avait proposé un circuit qu'on fait souvent le mercredi. Et le chrono va se disputer sur les trois quart de ce circuit, que les gamins ont l’habitude de faire". Un chrono qui devrait se jouer "à 50km/de moyenne", selon le président, là où ses licenciés le font "autour de 40 km/h. Et encore, c'est une performance". Alexandre ne dit pas autre chose : "On connait bien le circuit, on passe dessus souvent. Il y a certaines bosses qu’on a du mal à passer. Eux, ils passent super vite… C’est très impressionnant", anticipe l'adolescent.

Pas besoin de se déplacer trop loin pour les voir passer

Cette année, donc, "pas besoin de se déplacer trop loin pour les voir passer", se réjouit Alexandre. "Ca fait un moment qu’ils ne sont pas passés en Gironde. Là, ça va être super, surtout sur ceux jours, on a hâte", reprend son coéquipier Clément, 13 ans et deux à trois sorties par semaine. Lui rêve de discuter "avec Julian Alaphilippe, ça serait super. Ou même Wout Van Aert, même s’il parle pas bien français… Ca serait génial de le voir, prendre une photo". Pas sûr que les contraintes sanitaires le laissent faire, si le protocole est aussi strict qu'en 2020.

Mais Clément a pu déjà apercevoir ces champions l'an dernier dans les Pyrénées. Parce que, comme tous les ans "depuis 28 ans", souligne Jean-Jacques Szkolnik, l'AVC Libourne a organisé une sortie dans les Pyrénées pour voir passer la Grande Boucle. "Tous les ans, on descend dans les Pyrénées, et les gamins découvrent un premier col. On monte le Tourmalet, l’Aubisque, le Soulor.. L’an dernier, on était à Marie-Blanque. Cette année on va rester à Libourne". Rester, et même participer. Le vendredi, plusieurs coureurs de 16-18 ans feront le final de l'étape avant la caravane publicitaire. Même chose le lendemain avec l'école de vélo. Bref, juillet 2021 sera une jolie parenthèse pour tout un club, après plusieurs mois où il a été privé de compétitions pour les jeunes, mais, où paradoxalement, il a gagné une quinzaine de licenciés par rapport à l'année précédente.