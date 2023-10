Creuse : Auzances ville d'arrivée du Tour du Limousin le 13 août 2024

La Creuse va de nouveau accueillir le Tour du Limousin - Périgord - Nouvelle-Aquitaine en août 2024. La course, qui aura lieu du 13 au 16 août prochain, traversera la Creuse, la Dordogne, la Corrèze et la Haute-Vienne. Et la première étape arrivera chez nous, à Auzances.

Pour cette 57e édition, les coureurs s'élanceront de Boisseuil, près de Limoges, et arriveront donc à l'est de la Creuse le 13 août. On ne connaît pas encore le tracé exact de cette première étape. Auzances a déjà accueilli le Tour du Limousin : en 2016, la commune était aussi ville d'arrivée, pour la deuxième étape.

L'année dernière, Bénévent-l'Abbaye avait accueilli pour la première fois la course cycliste, et le public avait été au rendez-vous.

Pour les trois autres étapes de cette édition 2024, les cyclistes iront de Saint Aulaye-Puymangou à Terrasson-Lavilledieu en Dordogne le 14 août, de La Rivière de Mansac à Argentat-Xaintrie Val’Dordogne en Corrèze le 15 août avant de terminer le 16 par une étape Oradour-sur-Glane-Limoges en Haute-Vienne.