Avant le Tour de France, Brioude verra passer les coureurs du Critérium du Dauphiné en juin

Saint-Étienne, France

Brioude une fois de plus à l'honneur cette année grâce au vélo. France Bleu vous l'a révélé en septembre dernier, le Tour de France passera par Saint-Etienne le 13 juillet, et Brioude le 14 juillet prochain. Mais la ville de Romain Bardet devrait aussi voir passer les coureurs du Critérium du Dauphiné un mois plus tôt, lors de la dernière grande répétition avant le Tour de France qui partira le 6 juillet de Bruxelles.

Départ dimanche 9 juin d'Aurillac dans le Cantal

On savait que la course s’élancera le dimanche 9 juin d'Aurillac et qu'elle s'arrêtera à Roanne le 12 juin avec, parmi les favoris, Romain Bardet. Mais avant, le lundi 10 juin, les coureurs iront de Mauriac dans le Cantal à Craponne-sur-Arzon en Haute-Loire, via Brioude très probablement. "Un des seuls endroits ou l'on peut traverser la rivière l'Allier", précise le maire de Brioude Jean-Jacques Faucher.

Le président du Vélo sport Brivadois, Gérard Cabantous

C'est génial. Romain est dans toutes les têtes. Ils veulent tous s'appeler Bardet. [...] Il vient de temps en temps rouler avec les gamins. C'est un sacré souvenir. Les routes ne sont pas assez larges car les gamins veulent tous rouler à côté de lui. Il est attendu comme le messie. Ça va être chaud ! Brioude ça va être quelque chose. Tout sera coloré aux couleurs de Romain c'est certain.

Le Vélo sport Brivadois compte, aujourd'hui, 107 licenciés dont 30 enfants inscrits.

L'intégralité du tracé de la 71e édition du Critérium du Dauphiné sera présenté le 25 mars à Lyon.

