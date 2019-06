Avant le Tour de France, passage par la Loire-Atlantique pour les fans de vélo

Les championnats de France de cyclisme sont terminés, c'était ce week-end à la Haye-Fouassière. Ils ont été remportés par Waren Barguil. Maintenant, on regarde vers le Tour de France qui commence dans six jours. Et les fans de vélo ont déjà préparé leurs valises et rangé le camping car.

La Haie-Fouassière, France

Le fan de cyclisme est facile à trouver parce qu'il connaît les bons plans : Sur un faux plat, là où les coureurs ralentissent, il a garé son camping-car. Il s'y réfugie à l’intérieur quand les cyclistes sont loin, parce qu'il a la télé : "Là on est au courant des écarts quand même parce que depuis la course, on ne voit pas tout", décrit Roland. Il a vingt Tour de France à son actif.

Mais quand les coureurs passent, là, il sort. "C'est pour l'ambiance, explique-t-il. L'ambiance de la course, l'ambiance des campings cars."

Rangée de camping cars à la Haie-Fouassière © Radio France - de Bergevin

Ah oui, le camping car, c'est quelque chose. Guy prendra le sien pour suivre quelques étapes du Tour dans les Pyrénées. "On a une certaine liberté. On part quand on veut, on reste le temps qu'on veut, on va ou on veut." Et a l’intérieur, on peut avoir la télé, et le frigo, pour les boissons rafraîchissantes.

J'ai trouvé un copain qui a une télé dans son camping car. La vie est merveilleuse, j'ai des bières fraîches donc voilà, c'est parfait" - Bruno, ancien coureur cycliste, aujourd'hui sur le bord des routes

Le peloton passe devant les spectateurs © Radio France - de Bergevin

L'ambiance camping car, c'est de retrouver un ancien voisin, un camarade sur un autre emplacement. C'est aussi de partir avec des amis pour suivre le Tour. Ce que font Pascal et Patrick. Ils sont amis mais surtout rivaux : l'un, breton, supporte la team Arkea. L'autre, Vendéen, supporte Direct Energie.

Pascal et Patrick, rivaux mais amis © Radio France - de Bergevin

"C'est la bagarre, rigole Patrick. _C'est pas évident mais on y arrive!"_"Mais on se supporte hein! rassure Pascal. Le soir on boit un coup et puis on y pense plus." C'est peut-être ça, l'esprit des courses cyclistes que tous ces passionnés iront chercher, cet été, sur les routes de France.