Avec Pavel Sivakov, la liste des grands noms s'allonge pour la prochaine Route d'Occitanie

Le Franco-Russe, qui a grandi dans le Comminges, annonce sa participation à la course qui démarre le 20 juin. Un grand coureur de plus, aux côtés de Nairo Quintana ou encore Alejandro Valverde, qui seront aussi présents.

Soueich, France

Il tenait à venir, et cela s'annonce possible. Après un excellent Tour d'Italie, où il a terminé neuvième pour sa première participation, Pavel Sivakov prendra part à la Route d'Occitanie, qui s'élance le 20 juin prochain. "On n'a pas souvent l'occasion de participer à une course sur les routes de chez soi ! J'attends avec impatience la troisième étape pour cette raison !" s'exclame le coureur sur son compte Twitter.

Il faut dire que Pavel Sivakov est un enfant de la région. Franco-russe de nationalités, le coureur de 21 ans a passé son enfance et son adolescence dans le sud de la Haute-Garonne, à Soueich. C'est aussi en Comminges qu'il débute le cyclisme, au Saint-Gaudens Cyclisme. Il connaît donc très bien les routes des Pyrénées qu'emprunte souvent la Route d'Occitanie.

Des routes sur lesquelles il a aussi brillé en 2017 en remportant brillamment La Ronde de l'Isard, l'épreuve des espoirs du cyclisme.

"On n'a pas souvent l'occasion de participer à une course sur les routes de chez soi !" - Pavel Sivakov, sur Twitter

Mais Pavel Sivakov, qui sera certainement le leader de la formation Ineos (l'équipe de Chris Froome et Geraint Thomas), ne sera pas le seul postulant à la victoire finale. Après le Critérium du Dauphiné, Nairo Quintana a déjà annoncé sa venue. Le Colombien sera associé au sein de l'équipe Movistar au champion du monde espagnol Alejandro Valverde, vainqueur de la Route d'Occitanie 2018. Le Colombien Rigoberto Uran devrait aussi participer à l'épreuve, avec son équipe EF.

Côté français, Valentin Madouas sera également là. Le jeune coureur de la Groupama-FDJ est en plein boom, après avoir terminé 13e du dernier Giro. Il pourrait être accompagné du sprinteur Arnaud Démare.

Des coureurs renommés, signe que l'épreuve occitane attire les plus grands, alors qu'elle s'élance à quinze jours du départ du Tour de France.