B. Hinault en colère contre les Verts de Rennes : "Il faut qu'elle réfléchisse avant d'ouvrir sa gueule !"

Brest accueillera le Grand Départ du Tour de France en 2021. La nouvelle a été rendue été officielle ce lundi 10 août lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Rennes. La capitale bretonne aurait d'ailleurs pu accueillir la première étape du Tour mais ce ne sera pas le cas. Les Verts ont fait connaître leur oppositon à Nathalie Appéré. Selon eux, la Grande Boucle serait trop polluante et dégraderait l'image de la femme. Des arguments qui ont entraîné la colère de l'élu d'opposition Charles Compagnon.

Interrogé sur cette prise de position en marge de la conférence de presse, le coureur cycliste breton Bernard Hinault a exprimé sa colère envers les élus écologistes et en particulier Valérie Faucheux. "Elle est peut-être du passé. Elle est écologiste ? Il faudra qu'elle regarde ce qu'elle met à ses pieds et d'où ça vient. Elle pollue peut-être plus que n'importe quelle personne à vélo. Ça me met en colère. On ne peut pas dire que le cyclisme est quelque chose d'arriéré. C'est ridicule. Je crois qu'il faudrait qu'elle réfléchisse avant d'ouvrir sa gueule."

De son côté, le directeur du Tour Christian Prudhomme, n'a pas été très bavard sur le sujet. "Ce n’est pas la question d’être écologistes. Nous avons des élus écologistes qui nous écrivent et nous appellent pour avoir le Tour de France. Chacun réglera dans sa famille ce qu'il veut faire. On va là où l'on souhaite que l'on aille. Je n'ai pas de polémique à faire."