Barentin : à 75 ans, il remporte deux médailles aux championnats du monde de cyclisme

Ce n'est pas une, mais deux médailles d'or qu'André Petitpas, Barentinois de 75 ans, a ramené de Glasgow (Écosse) lors des championnats du monde de cyclisme, qui se sont achevés ce dimanche 13 août. Lors de l'épreuve de course en ligne, puis du contre-la-montre, il a ainsi fini sur la plus haute marche du podium, dans une catégorie réservée aux compétiteurs âgés de 75 à 79 ans.

André Petitpas, lors d'une cérémonie de remise des prix. - DR

Vendredi 4 août, il remporte d'abord la course en ligne. "On part tous en peloton, comme dans une course traditionnelle," raconte-t-il. C'est parti pour 90 kilomètres. "J'ai compris que la victoire se jouerait au sprint. On n'était plus que cinq, et j'ai gagné le sprint."

Le septuagénaire triomphe ensuite sur un contre-la-montre de 22 kilomètres, le lundi 7 août. "Je suis arrivé plutôt serein, parce que j'avais déjà un titre, donc j'avais un peu moins de pression que les autres." Il termine avec trois secondes d'avance sur le deuxième. "Mon ami qui a fait le chronométrage me dit : "En principe, tu as gagné, mais il faut vérifier." Cela s'est confirmé dans les secondes qui ont suivi," témoigne, amusé, André Petitpas. Avant d'ajouter, encore épaté : "Deux victoires, c'est le rêve !"

"Un bonheur complet"

Des succès officialisés, à chaque fois, par une cérémonie : "Les spectateurs devant, la Marseillaise qui retentit, ça fait un petit quelque chose... C'est un bonheur complet !" Le champion du monde explique qu'il s'entraîne trois à quatre fois par semaine, pendant quatre heures environ à chaque sortie, dans le pays de Caux.

Son palmarès s'étoffe : en 2020, André Petitpas avait remporté une médaille d'or aux championnats du monde de cyclisme sur piste.