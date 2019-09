Bathiste Constantin du CM Aubervilliers 93-St-Michel remporte la 27è édition de la ronde Mayennaise.

Laval, France

Cyclisme : Bathiste Constantin du CM Aubervilliers 93-St-Michel remporte la 27e édition de la ronde Mayennaise.

il s'impose en solitaire avec 25 s d'avance sur Mael Guégan de Sojasun espoir, et du Mayennais Maxime Pasturel de Laval Cyclisme 53.

Le Trophée Madiot réservé aux cadets est revenu au morbihannais Eddy Le Huitouze de l'EC Pluvigner.

Athlétisme : 17 mayennais étaient aux championnats de France de semi marathon entre Auray et Vannes. Olivier Caillère de l'EANM a abandonné, Sylvie Le Chat et Magali Gougeon de Laval Agglo Athlé 53. terminent respectivement 29e en senior, et 6e en V1.

Basket N3 F : Les Berthevinoises s'inclinent à domicile pour leur retour en National 3 face au Stade Français 74-57.

Football : Pas de surprise pour le troisième tour de la coupe de France, L'US Changé s'impose à Evron 6-1. Bonchamp se qualifie 3-1 devant St Pierre la Cour, et Ernée spécialiste de la coupe les années passées s'incline 2-0 à Vibraye.