Béarn : tout savoir sur le passage du Tour d'Espagne

Jurançon, France

Le Tour d'Espagne fait un crochet par le Béarn. Après une arrivée en Andorre ce dimanche 1er septembre, les coureurs vont passer la nuit à Pau, puis se requinquer le lendemain pour une journée de repos. Ce mardi 3 septembre un contre-la-montre emmènera les coureurs de la place du Junqué, à Jurançon, à la place de Verdun, à Pau, via les coteaux. Ils dormiront encore à Pau avant de filer vers Saint-Palais pour le départ de la 11e étape le mercredi.

Le profil de l'étape béarnaise lors de la 10e étape de la Vuelta 2019. - © Tour d'Espagne - ASO

Trois nuits en Béarn

C'est la première fois que la Vuelta passera par Jurançon et par Pau. Le parcours traversera au total cinq communes de l'agglomération : Jurançon, Gan, Saint-Faust, Laroin et Pau. Pour consulter le plan de stationnement et les rues fermées, cliquez ici.

Ce mardi, le premier coureur à s'élancer, à savoir le Hollandais Lennard Hofstede, dernier du classement général, partira à 13h37. De son côté, Nairo Quintana, porteur de la tunique rouge de leader s'élancera en dernier à 16h45.

La carte du contre-la-montre individuel du 3 septembre 2019 sur la Vuelta. - © Tour d'Espagne - ASO

Un Béarnais et un Bigourdan à suivre

Dans le peloton de cette 74e édition de la Vuelta, il y a un Béarnais, originaire de Sauveterre-de-Béarn, Cyril Barthe. Il porte les couleurs de l'équipe basque Euskadi-Murias. Il y a également un coureur originaire de Bagnères-de-Bigorre, Bruno Armirail, de la Groupama-FDJ. L'un comme l'autre participent à leur premier grand tour, sur trois semaines.